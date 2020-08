El director de cine y teatro nos habla del encuentro cinéfilo que va del 21 al 30 de agosto y que incluirá 31 películas en cartelera y 18 encuentros con cineastas, el cual por vez primera se podrá apreciar en todo el territorio nacional.

Hace un tiempo, dijiste: “Las películas ya no tienen por qué ir al cine, de frente van a Netflix”. Frase que encaja con la versión virtual de esta edición online.

Bueno, esa ventana estaba allí. Lo que ha ocurrido ahora es que se está consolidando todo el tema virtual y también la interacción humana. Ya todos nos estamos comunicando de manera virtual y pase lo que pase después y el mundo vuelva a la normalidad, vamos a seguir comunicándonos así porque ya sabemos que no tenemos que salir de casa para muchas cosas.

¿Cómo ha sido concretar que esta edición sea online?

Investigando mucho lo que hacían en otros festivales. Algunos se cancelaban o postergaban. Y pensamos muy bien cuál era el sentido del Festival de Lima, nuestro rol y según esa evaluación decidimos que debíamos mantenerlo y buscar el formato virtual.

¿Cuáles han sido los pros y contras?

El contra es que no tienes esas charlas después de ver una película. Tomarte un café con tu acompañante y conversar: esa comunidad física. Las ventajas muchas. Una de las cosas que nos convenció es que por primera vez el festival está accesible a todo el país, es algo con lo que solíamos soñar. Es un sueño cumplido y a un costo menor, prácticamente a la mitad de precio. Las películas estarán accesibles en todo el territorio peruano y desde la comodidad de su hogar, con un solo boleto la puedes ver en familia y disponible por 48 horas. Es una gran flexibilidad que te da lo virtual.

Has dicho que la prioridad es mantener la esencia del cine. ¿Qué querrá decir esta vez el festival?

Este año, en el contexto que vivimos, no es una celebración, una fi esta. Lo vemos más bien como una resistencia, un decir que estamos vivos. La manera cómo respondemos es a través del cine. Nosotros no somos un político militante, yo no soy alguien que sale a la calle a hablar. Respondo a la crisis de esta manera, a través del cine y creo que eso es ser cineasta. Y el arte es una respuesta a la vida siempre.

¿Cómo tomaron la grave denuncia de abuso sexual de la actriz Rose McGowan contra Alexander Payne, quien sería jurado?

Bueno, el comunicado lo sacamos el mismo día (lunes 17 agosto) y lo que decidimos junto con Alexander es que no colabore con nosotros este año. Nos parece que todo es muy penoso y tiene que seguir su curso. Ahí hay dos partes involucradas y se debe encontrar la verdad con justicia. Estamos en contra de cualquier tipo de violencia de género. El comunicado está muy claro y tenemos que seguir para adelante.

¿Qué les dijo él?, ¿se defendió?

Creo que esto va más allá de las versiones y defenderse o no. Es un problema grave y él lo entiende así. Es un problema que debe resolverse y encontrar la verdad de todo esto, y lo que pensamos en conjunto es que dé un paso al costado como jurado.