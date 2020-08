El filósofo español Fernando Savater, como un oráculo, respondió preguntas de la prensa peruana. Lo hizo a través del Zoom, habló de las circunstancias en que ahora vive el mundo por la pandemia del coronavirus.

El encuentro fue un adelanto de su participación en la 25 Feria Internacional del Libro de Lima, la misma que él inaugurará el próximo viernes a la una de la tarde. En dicha cita sostendrá un diálogo con la escritora Claudia Salazar, vía Facebook Live.

Naturalmente, hubo que preguntarle a Savater sobre la COVID-19, sobre las víctimas mortales y el dolor que crece en el mundo. Y dijo que en estas horas de impotencia, los largos consuelos son inútiles.

“Muchas veces los consuelos, efectivamente, son triviales, torpes. A veces uno siente que más que consolarte te empeoran las cosas. Pero, en fin, hay que suponer que la gente lo hace con buena intención, pero también con el deseo de acabar cuanto antes con la situación de pena y dolor, porque una persona que está dolorida, es un mal compañero”, dijo.

Quizás lo que se quiere con el consuelo, arguyó, es acabar con la tristeza, que todo pase y que el tiempo lo cure.

Pero aclaró: “No es verdad que el tiempo lo cure todo. Muchos dolores, muchos sufrimientos, no se calman con el tiempo. Al contrario, uno los ve con más claridad. Además, tampoco uno quiere que se acabe. Yo no quisiera olvidarme de mi mujer, no quisiera olvidarme de ella y lo que me duele haberla perdido. Eso es muy valioso para mí, yo diría que es lo más valioso que en estos momentos yo tengo en la vida”, confesó.

Por su puesto que recordaba a Sara Torres Marrero, su esposa fallecida hace cinco años y a quien le guarda memoria en su último libro, La peor parte.

También comentó que la gente ante el virus no toma conciencia de lo peligroso que es, puesto que muchos creen que el mal no es con ellos, “siempre pensamos que la muerte es una cosa que está muy mal, pero que les pasa a los demás”.

Y a propósito de eso, recordó los versos de Jorge Luis Borges: “Murieron otros, pero ello aconteció en el pasado/ Que es la estación (nadie lo ignora) más propicia a la muerte”.

La pandemia ha servido para mirarnos de cuerpo entero. Aseveró que en situaciones de emergencia aparecen, efectivamente, cosas malas, pero también cosas buenas. Personas que se entregan a los demás, que sacrifican su tiempo, incluso su salud, para ayudar los otros.

Preguntado si este virus era una suerte de llamado de la naturaleza para reconciliarnos con ella, el filósofo fue rotundo.

Respondió: “Nosotros no le importamos a la naturaleza”.

“No es que tengamos que reconciliarnos con la naturaleza, nosotros somos parte de ella. Entonces, en la naturaleza hay cosas que nos convienen y cosas que no nos convienen”, explicó.

Y graficó con un ejemplo: “Si uno nada en el mar y se encuentra con un tiburón, no tienes que reconciliarte, sino huir”. “El tiburón te come sin ninguna mala voluntad, sino que es su naturaleza, y nuestra naturaleza es tratar de escapar para que no nos devore”.

Asimismo, comentó que la naturaleza no siempre nos es favorable, sino todo lo contrario.

“Lo único que sabemos seguro de la naturaleza es que nos va a matar”, enfatizó el filósofo.

En ese sentido, señaló que no hay que ser excesivamente agradecidos con la naturaleza porque no nos ha hecho inmortales sino muy mortales. Lo que debemos hacer es intentar de entenderla, saber cómo funciona, cuáles son sus peligros y cómo contrarrestar los males que nos vienen por causas naturales.

“Reconciliarnos, no. A la naturaleza no le importamos nada. La naturaleza funciona a pesar de nosotros, no a favor de nosotros”, subrayó.

No vamos a cambiar

En otro momento respondió sobre lo que es la filosofía. Señaló que está hecha de preguntas que generan otras preguntas y que “sirve para vivir conscientemente”. Y que no solo es asunto de académicos e intelectuales.

“No hay nadie, sobre todo en la juventud, que no se haya hecho preguntas filosóficas. Casi todos los adolescentes que he conocido en mi vida eran filósofos, aunque ellos no lo sabían”, contó.

Finalmente, respondió si la pandemia nos hará pensar distinto de nosotros mismos.

“No creo. Los seres humanos vamos aprendiendo poco a poco y no es en base de pandemias, sino en base de descubrimientos y en base de solidaridad”, concluyó Savater.