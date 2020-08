Cineasta Oliver Stone publica su autobiografía

El cineasta y activista estadounidense Oliver Stone ha puesto su vida en páginas. Acaba de publicar su autobiografía en inglés con el título Chasing the Light (persiguiendo la luz). “Es un libro de memorias, porque se refiere a un tiempo determinado”, declara a El País, diario que lo entrevista en su biblioteca de Los Ángeles.

Explica que ese tiempo determinado abarca sus primeros cuarenta años de vida, “más o menos desde sus tiempos de taxista veterano del Vietnam en Nueva York, hasta ese final feliz de Cenicienta de Hollywood que protagonizó al recibir su primer Oscar como director por Platoon (1987)”.

En la entrevista, advierte que solo quiere tratar aspectos de su autobiografía. “Solo quiero hablar del libro. No quiero resolver los problemas del mundo”, aclara.

Aseguran que Chasing the Light es su libro menos político. “No hay un cambio de tono. El libro habla de una idea, del sueño que perseguí toda mi vida. Cómo aprendí a dirigir, cómo me formé en la realización, por qué nunca acepté un no por respuesta y nunca dejé de pelear por eso que quería, que era ser director”, cuenta a El País.

El libro obviamente devela el mundo familiar. Oliver Stone era hijo de un matrimonio dividido, incluso antes de la separación. Su padre era un agente de bolsa republicano y le pagaba semanalmente para que escribiera una historia. Esa práctica le sirvió mucho para escribir con regularidad una suerte de diario. En cambio, su madre, “francesa, bohemia y rebelde”, le incentivó la pasión por el cine.

En el libro también aparecela guerra de Vietnam, cuando él, a los 21 años de edad, se integró como voluntario al ejército, muchas de esas vivencias trasladó en su película Platoon.

Considera en muchos sentidos que su autobiografía es “catártica”. “Este libro habla de un tiempo en el que las ganas y el hambre estaban ahí. Y volví a sentir ese ansia durante el rodaje de Snowden, una película dura, sin financiación estadounidense. Quedó bien, porque ese hambre nació de la importancia del tema. Pero no fue como en mis comienzos, como ese momento de descubrimiento”.

Asimismo, se pregunta: “¿Dónde acaba el escritor y empieza el director? En mi caso, el escritor siempre está ahí, pero tengo la ventaja de contar con ese lado de director que me permite escribir con otra distancia, consciente de las escenas que construyo, del ritmo, de su visualización”.

Oliver Stone cree que si no escribe una secuela de su autobiografía, la historia de su vida ya está contada.