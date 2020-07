La presencia de programas culturales dentro de los medios de comunicación es muy poca. Debido a ello, hace ya muchos años se encendió el debate acerca del papel de la televisión, la que en los últimos años ha sido cuestionada por su programación disfrazada de entretenimiento y alto nivel de morbosidad.

En el Perú sí hay programas con contenido cultural; no obstante, estos no son la prioridad en la pantalla chica, en su mayoría, por considerarlo algo no rentable y hasta a veces aburrido.

PUEDES VER YouTube borra video del promotor del dióxido de cloro por infringir normas de la comunidad

¿Qué debe cambiar en la televisión peruana?

La República consultó a varias voces para dar su punto de vista de lo que podría ocurrir para que la cultura deje de ser relegada por la mayoría de canales de televisión.

Cambio de mentalidad de empresarios y trabajo integrado

Carlos Fernández, productor en Radio Filarmonía resalta que la televisión, y los medios de comunicación en general, pueden dar el gran salto si quienes los dirigen dejan de pensar como empresarios y tomar en serio que son ellos quienes deben fomentar la educación, cultura y moral, tal como lo estipula el inciso F del artículo 2 de la Ley de Radio y Televisión del año 2004.

“Los empresarios detrás de los medios de comunicación piensan que la cultura no vende que es aburrida. Ellos tienen que cambiar de mentalidad. Tienen que darse cuenta de que el Perú es un país que tiene una cultura muy rica. Además, tienen que comprender que la riqueza de nuestro país no es solo su gastronomía o su diversidad biológica. Si nos damos cuenta de eso podemos empezar a cambiar la situación “.

Para Álvaro Pérez Moral, los dueños de los canales de televisión no pueden estar pensando que el rating es lo que manda, sino que deben buscar la forma de mostrar cultura de forma entretenida.

“Las empresas privadas deben hacer un esfuerzo por tener un programa cultural de forma voluntaria y el gobierno debe estar detrás de ello”, menciona el exparticipante de Combate y hoy periodista.

Otro de los factores a tomar en cuenta es que se debe realizar un trabajo en conjunto de las autoridades y la sociedad desde la educación.

“Es un rol integrado; tanto estado, familia y empresa privada. Eso tiene que ser un trabajo orquestado y no de un solo lado”, sostiene Agustín Prado Alvarado, exjefe de la Unidad de investigación de la Casa de la Literatura Peruana.

Por su parte, Fernández enfatiza que “la cultura guarda mucha relación con la educación. Si no tienes a un pueblo educado y solo le das un tipo de cosa no se va a interesar en algo más”.

Estudio y clasificación gradual de los espectadores

Si bien la televisión posibilitó la masificación de contenidos en diferentes espacios, hay que reconocer que muchos de ellos no tienen el éxito esperado, uno de las razones detrás del poco interés en su realización.

“Lo primero que podrían hacer es un estudio de audiencia, porque una asume una cosa; pero hay que preguntarle qué es lo que quieren y cómo lo quieren”, manifiesta Martina Negrón, productora del programa Presencia Cultural de TV Perú.

En esa misma dirección, Prado Alvarado, destaca la inclusión de franjas culturales en la programación televisiva; además de que estos tienen que ser variadas y no homogéneas.

“Con poner un programa cultural no vas a lograr nada. Se tiene que tomar en cuenta a quienes va dirigido, se tiene que diversificar y eso tiene que ser orquestado tanto por la sociedad como por el Estado”.

Cultura y entretenimiento

Otra de las propuestas apunta a cambiar la forma en la que se presentan el contenido audiovisual en aras de evitar que el televidente perciba a la cultura como algo rígido, aburrido o elitista. Por ello, Matías Arana, productor de Buenas Nuevas en Movistar Plus, insiste que la programación cultural también sea lúdica y no netamente enseñanza.

“Yo creo que también debe haber un cambio de chip con la gente, no solo para hacer contenido educativo sino también entretenido y digerible. Lo último que el público quiere sentir es que lo estén educando a la fuerza. Se debe encontrar una manera de que disfrute de este tipo de contenido”.

¿Quién es el culpable detrás del morbo de la TV?

Para el exchico reality, Pérez Moral, los únicos responsables de lo que vemos en televisión son quienes los producen: “Creo que los culpables son los productores, ya que hay un doble discurso increíble porque si bien es un programa de competencia, tú puedes cortar el morbo puedes evitar que dos personas se peleen al aire, ellos incentivaban a que discutan en vivo para que genere más rating; eso es morbo pero a ellos no les importa”.

Asimismo, pide evitar que los programas de espectáculos o de cortes para adultos estén en horarios infantiles.

Algo que quizás es poco conocido es que el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) recibe las quejas de la ciudadanía ante el propio medio de comunicación cuando considere que un programa o contenido de radio o TV incumple con el Código de Ética y el Horario Familiar (06:00 – 22:00 horas).

PUEDES VER El último bastión: la emblemática declaratoria de independencia de la exitosa serie peruana

De esta manera queda claro que los programas culturales son tan necesarios porque son la base para la sociedad a los que no se debe tener miedo.

“Los programas culturales tienen todos los ingredientes para tener éxito, para hacer este click que tanto falta. Tiene que ver un balance entre la propuesta del empresario y una respuesta por parte del público”, sentencia Arana.

¿Qué dice la Ley de Radio y Televisión?

La Ley de Radio y Televisión es una norma y regula la actividad de los medios de radiodifusión sonora y televisiva en el Perú. Fue aprobada en el año 2004 y su código de ética implementado dos años después. Consta de 86 artículos y fue publicada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; en tanto su regulación está a cargo de CONCORTV.