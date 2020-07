‘Fantasma’, la necesidad de simbolizar la crisis

En ‘Fantasma’ veremos la videollamada entre una directora de teatro y la protagonista de una obra a punto de estrenarse de forma virtual. Su actuación no la convence, las agendas no cuadran, el teatro no parece ser su prioridad, no hay tiempo para reemplazos. Podría tratarse de un accidentado ensayo por los desacuerdos artísticos, pero la discusión nos habla de la crisis teatral, del desempleo, de la pandemia.

“Lo que rescatamos (del ‘teatro virtual’) es que nos está permitiendo no estar calladas cada una en su casa”, dijo en un conversatorio con la prensa la directora Mariana de Althaus.

Tanto ella como las actrices Denise Arregui y Jely Reátegui explicaron que estaban “reacias” a iniciar cualquier proyecto virtual-teatral. “Nos demoramos un poco en reaccionar, en darnos cuenta de que este año no íbamos a poder hacer teatro presencial”, continuó De Althaus. “Todas empezamos a buscar otros trabajos para subsistir, pero a la vez quedaba lo que no podía ser llenado con esos trabajos, que es la necesidad creativa, la necesidad de simbolizar lo que estamos viviendo”.

Para el elenco, la obra que escribió De Althaus toma mayor relevancia cada día desde que las salas fueron cerradas por las medidas de emergencia. En ‘Fantasma’ la actriz (Reátegui) reniega del difícil escenario para las tablas. “Es como si hubieran metido a toda la gente de teatro en un wáter”.

En este intento de “reinventarse” de la mano de la tecnología -o desafiándola- consideran que lo virtual no reemplaza las tablas, pero coinciden en que pueden formar a un nuevo público desde casa. “Es raro y difícil porque cada una tiene en sus casas una vida que está sucediendo aparte de la obra. Y ya se reactivaron las construcciones, tienes que lidiar con ese ruido.

Sin embargo, ha sido muy enriquecedor”, comentó Reátegui. “Pero siempre lo digo, esto no es teatro, es otro formato. El teatro volverá y más fuerte”. Para Denise Arregui había que “tener cuidado de distanciar” sus experiencias personales porque pasaron cosas puntuales. “Familiares que han fallecido y eso tuvo un impacto muy fuerte en mí y en la noche tuve una función. Es difícil distanciarlo, pero se puede”.

La actriz cree que este escenario también suma porque le permite empezar en otro formato. “Nos ubicamos frente a una cosa de humildad, de saber que la gente no está acostumbrada y quieren aun así mirar qué les genera. Y, por supuesto, que está haciendo que evalúen cuánto pueden resistir como espectadores”.

Mientras duren las restricciones por el Covid-19, la tecnología funcionará como “un puente” para una “conversación” que se frustró con la cancelación de las temporadas, tal como señala la directora. “Nos emocionamos cuando vimos la respuesta de la gente.

Vimos que había una necesidad del público en seguir teniendo estas experiencias teatrales, que no se trata de entretenerse, que también lo es, porque hay un montón de oferta virtual, pero el teatro nos estaba ofreciendo algo más, una reflexión más directa. El hecho que sea en vivo, una conversación, una especie de mirarse en el espejo de una manera brutal y bonita”.