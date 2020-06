El Ministerio de Cultura es una entidad del Estado que se tumba sola, y desde adentro. El escritor y diplomático Alejandro Neyra asume el cargo por segunda vez. No son pocos los problemas, más aún en tiempo de pandemia. Tiene mucho trapo sucio que sacar, y aquí promete no “dejar pasar ningún acto de corrupción durante su gestión”.

Gabo en Cien años de soledad dice que los condenados en la Tierra no tienen una segunda oportunidad, usted sí. ¿Qué autocríticas tiene que hacerse de su primera gestión?

Creo que cuando estuve esos pocos meses, no dimensionaba todos los múltiples aspectos que tiene la cultura y dediqué más tiempo al tema de patrimonio e industrias culturales. En esta ocasión, me he dado cuenta, ante una situación como esta pandemia, de que lo importante para la cultura son las personas. Nuestra prioridad es darles atención urgente y necesaria a las personas que portan la cultura peruana, entre ellos los pueblos indígenas.

Y en el campo político. ¿Estuvo al lado del expresidente Kuczynski, quien fue cuestionado por muchos intelectuales?

Tendré que decir lo que siempre digo, soy un servidor público. Cuando me llaman para ocupar un puesto, sea el que sea, siempre lo hago con toda la responsabilidad y compromiso. Y esta segunda vez, que me llamó el presidente Vizcarra, le dije eso, que siempre estaré dispuesto a trabajar, porque soy un servidor.

El presidente Vizcarra tiene el proyecto del aeropuerto de Chinchero. Usted sabe hay un memorial firmado por intelectuales contra ese proyecto.

Desde el ministerio, vamos a hacer todo lo necesario para que esta, como cualquier otra obra pública, cumpla todos los requisitos necesarios. En este caso, hay un trabajo de coordinación que se está haciendo para ver el plan de evaluación arqueológica, como un inicio, para empezar a desarrollar el proyecto. Se tendrán que hacer todos los estudios y análisis.

Si los estudios dicen que no, ¿se detiene la obra?

Eso no le puedo decir ahora, para eso están los expertos. Son varios estudios, es una coordinación con el Ministerio de Transportes. A nosotros nos importa cumplir con todas las condiciones necesarias para preservar el paisaje cultural y el patrimonio cultural de la nación.

Algunas empresas se saltan la consulta previa y arrasan comunidades, ¿las va a hacer respetar?

Nosotros tenemos una obligación desde que suscribimos el convenio 169 de la OIT, que ha sido debidamente reglamentado a nivel nacional y es una condición para el avance de cualquier proyecto. Allí, donde haya una comunidad que tiene que ser consultada, se tiene que llevar a cabo la consulta previa. En todos los casos no hay excepción.

¿Qué protocolo se ha establecido para los indígenas por el COVID-19? La atención del Estado para ellos ha sido tardía.

Hace unas semanas, se dio el DL 1489, que permite acciones sobre el tema de salud, dirigidas por el Minsa, para atender también a los pueblos indígenas. En nuestro caso, dirigidas sobre todo a brindar información adecuada en lenguas originarias que nos permitan llegar a las comunidades con ayuda y explicar cuáles son los riesgos y cómo debe enfrentarse la pandemia. Hay presupuestos asignados. Se ha formado un Comando COVID-19 indígena. He viajado tres veces para asegurar que la ayuda esté llegando de manera oportuna.

Los artistas y dirigentes indígenas decían que muchos gestos y poca acción...

Es parte de lo que nos toca hacer ahora. Yo desde el primer día estoy trabajando ininterrumpidamente para coordinar la mejor ayuda posible, como le dije, para las personas.

Se ha otorgado 50 millones para tender el plan cultura, ¿cómo se va a distribuir ese dinero y con qué criterio?

Son de 16 líneas de acción o de ayuda que van tanto a proyectos que presenten artistas y personas naturales como organizaciones, que tienen que demostrar su afectación por la pandemia y qué es lo que piensan hacer. Eso, por un lado, por otro, está la adquisición de contenidos y de licencias, en diferentes líneas, editorial, audiovisual para artistas, gestores, organizaciones culturales y portadores de patrimonio inmaterial.

En adquisiciones, ¿qué garantiza que no se va a privilegiar a algunos? Cuando el Estado adquiere libros, les compra más a las grandes editoriales que a las independientes.

Como en todos los programas del ministerio, un comité de especialistas va a evaluar las propuestas para el amortiguamiento en el sector. Será completamente independiente y ajeno a cualquier tipo de injerencia... Y seremos muy cuidadosos en supervisar que así sea.

Usted sabe que la carrera de un artista en nuestro país es amor al arte. La pandemia los ha puesto en riesgo. Por ejemplo, el poeta Leoncio Bueno, vulnerable, tiene más de cien años. ¿Habrá una acción desde el ministerio para apoyarlos?

Si bien las líneas de acción son generales, en algunos casos son específicos. Estamos tratando de brindar ayuda de canastas, víveres, eso se está haciendo con algunos colectivos. Pero yo estoy abierto a que, tipos de ayuda de emergencia, puedan ser realizados más allá de la asignación de los recursos que se van a dar a través de este proceso.

Existe una serie de denuncias en las Direcciones Desconcentradas, ¿su gestión va a tomar cartas en esas denuncias?

Lo que les he dicho a los compañeros de trabajo en el ministerio, incluyendo las Direcciones Desconcentradas, es que no solo debemos serlo sino demostrar que somos una institución eficiente, transparente y ética. A las Direcciones Desconcentradas les he dicho que debemos tener un plan que permita dar cierta coherencia a la acción de todas ellas. Hay muchas diferencias entre ellas y no todas están en capacidad de cumplir los objetivos que tenemos como ministerio. Les he dicho que debemos tener mayor orden, por ejemplo, en asignar los recursos. No vamos a dejar pasar ningún acto de corrupción durante mi gestión.

Supongo que a usted no le ocultan la verdad, ¿usted sabe quién es el responsable para que el señor Richard “Swing” Cisneros haya llegado al ministerio?

Nosotros hemos dado toda la información al Ministerio Público, a la Procuraduría Anticorrupción, y estoy seguro de que las instituciones adecuadas van a terminar demostrando quién ha sido el responsable de esa contratación.

Documental de Hugo Blanco, la manzana de la discordia

¿Usted es escritor, Hugo Blanco bien puede ser un personaje de cuento o de novela?, ¿tendría algo para no ser tema de un documental, que se critica mucho?

Bueno, como escritor me queda claro que Blanco es un personaje de no ficción. Yo leía en días pasados las preguntas de si el Mincul podría premiar un proyecto, por ejemplo, sobre la vida de Pedro Beltrán. Y contestaría lo mismo que ya hemos dicho, que el ministerio no interviene en los contenidos ni en la evaluación, pero se me ocurre que sería muy valioso que existiera un proyecto de ese tipo y que luego cada quien juzgue al personaje. A mí, por ejemplo, me gustaría ver un documental sobre Eudocio Ravines o sobre Luis A. Flores, el líder de la Unión Revolucionaria tras la muerte de Sánchez Cerro, creador del partido fascista de los años 30 en el Perú. Y espero que nadie piense que deseo que vuelvan las camisas negras.