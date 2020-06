Cine y teatro peruano: Ministro de Cultura inicia diálogo

Buscan alternativas. El Ministerio Cultura tuvo su primer diálogo con las agrupaciones de teatro, música y cine, que han sido duramente afectados por las restricciones del estado de emergencia. “La intención es que el espacio de diálogo se mantenga. Pese a la virtualidad, esperamos que se sienta la cercanía”, dijo el ministro Alejandro Neyra quien se reunió de forma virtual con los artistas. “Queremos escuchar qué alternativas podemos encontrar juntos para sacar adelante al sector”.

En la reunión estuvieron presentes artistas y representantes de empresas y asociaciones como la cantante y exministra de Cultura, Susana Baca, Walter Lozada (Armonía 10), Vania Masías, Miguel Barreda (Unión de Cineastas Peruanos – UCP), Estela Paredes (La Tarumba) y Alejandra Jauregui (Festival de Artes Escénicas-FAE), entre otros.

El cine nacional y los rodajes postergados

Si bien, los escenarios que congregan cientos de personas han sido los más afectados desde que iniciaron las restricciones para evitar la propagación de la Covid-19, también varias películas peruanas (entre propuestas comerciales y cine de autor), detuvieron sus rodajes generando grandes pérdidas. “Entre las propuestas y demandas manifestadas, estuvieron la necesidad de conocer sobre la elaboración de protocolos para la pronta reactivación de las diferentes actividades culturales como el de las librerías, los rodajes de cine, las funciones de teatro o las grabaciones musicales”, cita la página oficial del ministerio.

Antes de la designación de Neyra como nuevo ministro de Cultura, hablamos con el cineasta Joel Calero (de la Última tarde y Cielo Oscuro) quien tenía previsto rodar en Cusco desde mayo ‘La piel más temida’, ganadora del premio DAFO (del Ministerio de Cultura) y que será protagonizada por la actriz y top model Juana Burga. “Estábamos en una etapa previa, pero lo cierto es que ahora deberíamos estar en el rodaje y nada, nos agarró cuando estábamos a dos días de viajar, éramos un grupo de 12 personas con pasajes aéreos comprados, reservas de hoteles. Lo hemos pospuesto para julio del próximo año”.

-¿Tienes esperanzas en las políticas públicas actuales? Parece que cualquier cambio en el ministerio es de largo aliento...

Sí, todo es de muy largo aliento. Ya creo que con la nueva Ley de Cine había empezado un camino y esperemos que continúe eso. Escuché un comentario que decía: “dada la situación había que suspender todo” y eso es absurdo, no se puede detener en lo más mínino, se puede avanzar en lo que se pueda avanzar. Las películas toman seis o siete años, por lo tanto, hay que continuar con los concursos. Los proyectos tienen que madurar y tal vez es momento de reorientar las energías. Tal vez, fortalecer la formación a distancia ¿no? Se pueden hacer talleres formativos, se pueden organizar asesorías, en fin, es cuestión de ver qué se puede hacer en este tiempo.

-¿Estás de acuerdo con los autocines? ¿Aportan? Hubo varias críticas desde el anuncio.

Pues creo que es una cosa minúscula...marginal. O sea, ¿cuántos autocines se van a estrenar en Perú? Serán 2 o 3 ¿no? Bueno, que existan, no solucionan nada. Está bien que existan y ojalá que existan, pero no es más que eso.

-Claro, no soluciona el problema de fondo que es la exhibición de las películas peruanas ¿no?

Por supuesto que no. No hay que darle mayor ‘bola’ a eso. Existirán y genial, pero eso no afecta para nada el fondo del problema. Será momento también de pensar que aquí va a ocurrir una cosa concreta: Cuando se termine la cuarentena, habrá tal desembalse, que el cine peruano, pues el que no es estrictamente comercial, se va a ver muy afectado porque no va a tener cabida. Entonces, también es momento para pensar qué incentivos de parte del ministerio se pueden generar con la cadenas de exhibición, para que el cine peruano este garantizado.

-¿Cuál sería tu propuesta?

Fortalecer la distribución. Desde el momento que iba a salir la nueva Ley del Cine, yo fui de los que la apoyó, había que apoyarla aun cuando saliera sin el bendito tema de la cuota de pantalla. Ahora es momento de plantearlo, ya está la ley, ahora pensemos en la cuota de pantalla. Ver, estudiar, crear un mecanismo para garantizar la reserva, qué sé yo, de una sala de cine dentro de los complejos. Incentivos a los cines que pasan cine peruano. Lo único que no podemos hacer es no hacer nada.