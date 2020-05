Artistas realizan campaña solidaria para las comunidades de Loreto y Ucayali.

Solidarios con las comunidades de Loreto y Ucayali que viven situaciones difíciles ante el avance del COVID 19. Más de 250 artistas peruanos o vinculados con el Perú, de distintas edades y etapas profesionales, han donado más de 400 obras en formato A4, entre las cuales se incluyen también textiles, fotografías, impresiones digitales y grabados.

Estas obras de arte estás expuestas en la página web www.dibujosxamazonia.org y quien contribuya con 150 dólares recibirá un dibujo elegido aleatoriamente por un sistema automatizado, una vez confirmado el pago electrónico. Cada artista entregó uno o más dibujos, interpretando la propuesta a su manera, pero todos comprometidos con evitar el posible etnocidio denunciado por líderes indígenas e instituciones dedicadas a la protección de la Amazonía.

Todo el dinero va a ser destinado a tres organizaciones filantrópicas que están cumpliendo un rol activo en comunicación, ayuda médica y asistencia social a las comunidades indígenas: ​el Vicariato Apostólico ​de Iquitos​, Radio Ucamara ​en Nauta​, y COSHIKOX - Consejo Shipibo Konibo y Xetebo ​en Pucallpa, Ucayali​.

Esta es una iniciativa colectiva sin fines de lucro organizada con el deseo de poner nuestros recursos al servicio de una comunidad profundamente afectada por la pandemia. Algunos de los más de 250 artistas participantes son: Ana Teresa Barboza, Luz María Bedoya, Elena Damiani, Sandra Gamarra, Ximena Garrido-Lecca, Anamaría McCarthy, Gilda Mantilla, Marco Pando, Rita Ponce de León, Brus Rubio, Elena Tejada-Herrera, Olinda Silvano, José Vera Matos, Moico Yaker, Alice Wagner, entre otros.

En palabras de Olinda Silvano, artista y líder de la comunidad Shipiba en Cantagallo: “El arte que nosotros hacemos es muy importante para apoyar en este momento tan difícil que viven nuestros pueblos indígenas, lo hacemos con mucho amor. Yo como mujer shipiba no tengo dinero para donarles, pero puedo hacer mi arte porque con él puedo hacer dinero y así ayudar a mi pueblo que tiene necesidades, no tiene medicinas, no tiene comida. Nuestro arte puede salvar sus vidas.”

La campaña comenzó el ​martes 19 de mayo​y dura hasta el​31 de mayo​. El equipo organizador está compuesto por Christian Bendayán, Nancy La Rosa, Miguel A.

López, Eliana Otta y Juan Salas. El equipo de coordinación y comunicación lo conforman Mariela Arce, Jimena Chávez Delion, Claudia Coca, Estefani Campana, Deborah Delgado, Giselle Girón, Ivonne Sheen y Jana Ugaz. El equipo de diseño, programación y web lo componen José-Carlos Mariátegui, Natalia Revilla y Fernando Ramos.