Estreno del documental “Gurrumul”, sobre famoso músico indígena australiano

Una ocasión para admirar un documental austrialano. Se trata del estreno de “Gurrumul”, basado en la vida del artista invidente y aborigen australiano Geoffrey Gurrumul Yunupingu. El filme, dirigido por el cineasta Paul Damien Williams, aborda algunos momentos de la carrera del desaparecido cantante indígena quien, pese a las adversidades, acercó su cultura y cosmovisión al mundo occidental. Su arte fue reconocido por artistas de otros países, como el caso de Sting y mostrando el significado de ser indígena en el mundo moderno.

El estreno digital gratuito, auspiciado por Embajada de Australia en Lima, como parte de su campaña #stayathomewithOz, será el jueves 14 de mayo, a las 7 p.m., y estará disponible a través de la página de la Embajada de Australia: www.facebook.com/embauslima y también en el siguiente enlace https://dfat-media-portal.publish.viostream.com/gurrumul.

El documental está basado en la vida real de Geoffrey Gurrumul Yunupingu, nacido en Galiwin´ku, isla de Elcho, al noreste de Arnhem Land, Australia. Ciego de nacimiento y poseedor de un talento excepcional, llegó a ser considerado por la revista Rolling Stone como la voz más importante de Australia, logró cantar junto a Sting la icónica pieza “Every Breath You Take” en su lengua materna y realizó conciertos para la Reina Isabel II y para el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Sin embargo, a pesar del reconocimiento internacional que acompañó su carrera se mantuvo se mantuvo fiel a los valores de su cultura, priorizando el amor y respeto por la familia, la comunidad y el medioambiente.

“Consideramos importante presentar la pieza documental ‘Gurrumul’ de forma gratuita en el marco de la situación de pandemia del Covid 19 en que nos encontramos, porque es una invitación a reflexionar sobre la relación con nuestros ancestros, nuestras familias y conectarnos con una cosmovisión distinta mediante la exquisita voz de Gurrumul quien en sus cantos nos acercaba a vivir en armonía y respeto con la naturaleza”, comentó Diana Nelson, Embajadora de Australia en Perú.

El documental ha sido nombrado como “Mejor largometraje documental” por los Asia Pacific Screen Awards, fue acreedor de críticas positivas durante su estrenó en el Festival de Cine de Berlín en febrero de 2018 y obtuvo una calificación de 4.5 de 5 de Luke Buckmaster del medio “The Guardian”.