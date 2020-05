Paul McCartney: 9 años desde la llegada del primer ‘Beatle’ a Perú

Bastaron dos días de preventa para que se agoten 20,000 entradas, poco menos de la mitad de tickets para el primer concierto que ofrecía el ex Beatle Paul McCartney en Perú.

Desde el anuncio de su show para el 9 de mayo del 2011, la escena local se vio alborotada. Tanto los beatlemaniacos más acérrimos, como los melómanos y amantes de los buenos espectáculos seguían perplejos ante la futura visita de un artista de la magnitud de Paul McCartney, o simplemente “Macca”.

A sus 68 años, el cantautor decidió ofrecer su primer concierto en Lima. La sede elegida en dicha oportunidad fue el estadio Monumental de Ate.

Sir Paul McCartney no pudo salir a las 9 en punto, como se tenía planeado, debido a que el entonces ministro del Ambiente, Antonio Brack, lo retuvo en el camerino para hacerle entrega de la “Orden del Árbol de la Quina”.

El público peruano empezó a disfrutar de Paul desde las 9:34 p. m. como quedó registrado. Las miles de personas empezaron a disfrutar así sus más icónicas canciones en sus diferentes etapas con Los Beatles, Wings y de solista.

La noche del recital fue un sueño cumplido para gran parte del público que había esperado ver a una leyenda viviente del rock en vivo. En tanto, los afortunados que lo habían visto en otras ciudades del mundo confirmaron su gran destreza y versatilidad sobre el escenario.

Como si no bastara con las melodías que ya son himnos de la cultura popular, y el carisma del intérprete inglés, el concierto estuvo lleno de material audiovisual que transportó a los espectadores a los días de oro de los “Fab four”. Pasando a emotivos tributos a sus excompañeros George Harrison y John Lennon.

Además, los fuegos artificiales elevaron el show a uno de los mejores que se han visto en nuestro país en años.

El cantante incluso se animó a hablar un poco de español, y fue con su “¡Viva el Perú car*jo!” que terminó por meterse al público en el bolsillo.

“Macca” se despidió minutos después de la medianoche. Pero esta no sería la última vez que veríamos al talentoso músico en nuestro país, ya que en 2014 regresó con los mismos ánimos de entrega, pero esa ya es otra historia.

Setlist

Hello, Goodbye (The Beatles)

Jet (Wings)

All My Loving (The Beatles)

Letting Go (Wings)

Drive My Car (The Beatles)

Sing the Changes (The Fireman)

Let Me Roll It (Wings) (With Foxy Lady Snippet)

The Long and Winding Road (The Beatles)

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings)

Let 'Em In (Wings)

I’ve Just Seen a Face (The Beatles)

And I Love Her(The Beatles)

Blackbird (The Beatles)

Here Today

Dance Tonight

Mrs. Vandebilt (Wings)

Eleanor Rigby (The Beatles)

Something (The Beatles)

Band on the Run (Wings)

Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles)

Back in the U.S.S.R. (The Beatles)

I’ve Got a Feeling (The Beatles)

Paperback Writer (The Beatles)

A Day in the Life (The Beatles) (Give Peace A Chance Snippet)

Let It Be (The Beatles)

Live and Let Die (Wings)

Hey Jude (The Beatles)

Encore:

Day Tripper (The Beatles)

Lady Madonna (The Beatles)

Get Back (The Beatles)

Encore 2:

Yesterday (The Beatles)

Helter Skelter (The Beatles)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (The Beatles)

The End (The Beatles)