Fue el resultado de tensas grabaciones que devinieron en una anticipada separación. Let It Be, el duodécimo y último trabajo en conjunto de The Beatles vio la luz un día como hoy hace 50 años, en 1970.

Ya desde la grabación de los dos álbumes previos, la tensión entre John, Paul, Ringo y George era notoria, sin embargo, fue McCartney quien tomó la iniciativa de “volver a las raíces” y grabar el disco con un sonido “honesto”.

También buscaban dejar para la posteridad las imágenes de cómo se preparaban para tocar en los shows en vivo, por lo que la idea del disco, el cual iba a ser llamado Get Back, comenzó a tomar forma.

El 2 de enero de 1969 comenzaron los ensayos, con algunos inconvenientes que pasaban desde la incomodidad en el estudio Twickenham hasta los mismos problemas principales de sus miembros. Estos evolucionaron para bien, y el ambiente ya se prestaba a planear dónde realizar el concierto.

Los cuatro optaron por hacer su presentación en la terraza de sus oficinas de la calle Saville Row en Londres, en un recital que se extendió por 42 minutos hasta que los agentes del orden les ordenaron parar.

Habiendo previsto el lanzamiento del álbum para julio de 1969, este se pospuso para que coincida con el documental que llevaría el mismo nombre, además de que lanzaron su undécimo disco, Abbey Road.

El proyecto finalmente llegó al mercado el 8 de mayo de 1970, pese a algunas diferencias entre Paul McCartney y Phil Spector, productor del álbum. ’Macca’ no pudo hacer nada para mantener la escencia original que buscaba y esperó hasta 2003 para lanzar el trabajo que originalmente había ideado: Let it Be...Naked.

Días después, y ya separado el grupo, se lanzó el documental, el cual recibió un Oscar a la Mejor Banda Sonora. Ninguno recibió el premio.

Los 12 temas del disco son: Two of Us, Dig a Pony, Across the Universe, I Me Mine, Dig It, Let It Be, Maggie Mae, I’ve Got a Feeling, One After 909, The Long and Winding Road, For You Blue y Get Back.