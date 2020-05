Hoy viernes 8 de mayo de 2020 años atrás sucedieron acontecimientos que quedaron registrados en la historia. Conoce qué pasó un día como hoy en el siguiente efemérides.

EFEMÉRIDES DE HOY

Acontecimientos

1933.- Mahatma Gandhi comienza en India una huelga de hambre, debido al maltrato de los indios hinduistas y de los invasores británicos contra los parias. Durará tres semanas.

1943.- Creación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en Nueva York, Estados Unidos.

1970.- Lanzamiento en el Reino Unido de Let it be, el último álbum de The Beatles.

1979.- Publicación en Londres, Reino Unido, del primer álbum de The Cure, Three Imaginary Boys.

1980.- La OMS declara oficialmente la erradicación del virus de la viruela en todo el planeta.

1987.- El embajador Javier Pérez de Cuellar, Secretario General de la ONU, recibe el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana.

2002.- El Municipio de Ilo ofrece a Bolivia un puerto de uso exclusivo en el Océano Pacifico, como alternativa para las exportaciones de gas boliviano a USA y México.

Nacimientos

1906: Roberto Rossellini, cineasta italiano.

1913.- José Miguel Correa Suárez, en Catacaos, Piura. Compositor, autor de los valses y tonderos: “Alma Herida”, “Desdeñosa”, “Nunca me faltes”, “Piura señorial”, “Río Piura”, “Tondero piurano”.

1926: Don Rickles, comediante y actor estadounidense.

1966: Marta Sánchez, cantante española.

1975: Enrique Iglesias, cantante, compositor y productor español.

1981: Stephen Amell, actor canadiense popular por su rol protagónico de “Oliver Queen" en la serie “Arrow”.

Muertes

1873.- John Stuart Mill, filósofo empirista británico.

1880.- Gustave Flaubert, novelista francés.

1903.- Paul Gauguin, pintor y escultor francés.

1999.- Dana Plato, actriz estadounidense. Recordada por la serie “Blanco y negro” (“Diff’rent Strokes”).

2013.- Jeanne Cooper, actriz estadounidense

-Se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja.