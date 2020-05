Escritor Petros Márkaris anunció publicación de nueva novela “La hora de los hipócritas"

El escritor griego Petros Márkaris, que publicará el próximo día 19 “La hora de los hipócritas”, una nueva entrega de la serie del comisario Kostas Jaritos, considera que muchos países elogian a Grecia por cómo ha afrontado la pandemia, pero “hace unos años nos pusieron en la picota”.

En una carta enviada este miércoles por Tusquets, su editor español, Márkaris señala que “no pasa un solo día que no lea o no oiga alguna alabanza en relación a la manera como Grecia y los griegos hacen frente a esta pandemia” y apunta que “ingleses, americanos y alemanes, entre otros, nos elogian constantemente”.

En ese momento, añade el autor heleno, su pensamiento se remonta algunos años atrás, al periodo de la crisis, "cuando todo el mundo nos había puesto en la picota; y entonces no había día en que no escucháramos a alguien que no nos criticara; nos ponían verdes: desde tratarnos de incapaces y de inútiles hasta definir a Grecia como un estado fallido".

Con su habitual ironía, Márkaris apunta que los elogios le recuerdan la famosa máxima del Evangelio según san Mateo: “Los últimos serán los primeros”.

Márkaris piensa que el confinamiento al que ha estado sometido en las últimas semanas ha convertido la memoria en una película histórica de sí mismo.

“Cuando estás encerrado en casa durante seis semanas enteras y el único contacto que tienes con el mundo exterior es un breve paseo y la pantalla del ordenador o de la televisión, entonces la memoria se convierte en una especie de película histórica de ti mismo, a veces amarga y a veces divertida”.

El autor griego evoca el inicio de su carrera como escritor y traductor, cuando estaba obligado a trabajar fuera de casa para ganarse la vida: "En aquel entonces y durante muchos años fui un 'escritor de fin de semana'. Contaba los días de la semana hasta que llegaba el sábado, para poder sentarme en mi despacho y ejercer de escritor".

Hoy, con el confinamiento, añade, se pasa el día sentado en su despacho a la búsqueda de una idea, de un tema sobre el cual escribir, mientras "espero con la misma ansiedad la hora de mi paseo diario".

El segundo paseo que hace indefectiblemente cada día es el de los periódicos y los canales de televisión, y diariamente, sin excepción, se enfrenta a una auténtica cascada de noticias, opiniones, puntos de vista, informaciones y comentarios en relación a investigaciones en curso sobre el coronavirus.

“En algún momento de este paseo, recuerdo la película de Sergio Leone ‘El bueno, el feo y el malo’ y una escena en la que Eli Wallach está sentado en una bañera. De repente, entra en la habitación un cowboy y le apunta con una pistola, aunque, en lugar de disparar, empieza a hablar sin parar, hasta que Wallach saca dos pistolas de dentro de la bañera, le dispara, lo mata y le espeta ‘si tienes que disparar, dispara, pero no hables’”.

Márkaris se siente como ese cowboy y el lugar de Wallach ha sido ocupado ahora por el coronavirus, que “nos mata mientras nosotros no dejamos de hablar”.

En la nueva novela de la saga negra, el comisario Jaritos se enfrenta a un extraño grupo terrorista cuyas víctimas son fruto del azar, o al menos eso parece, mientras asiste a la alegría de ser abuelo.