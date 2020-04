Naturaleza de la ficción mágica

Richard Rimachi, egresado de Literatura (UNMSM).

Cuando apareció Alejo Carpentier en la escena literaria latinoamericana, un nuevo campo se abrió para la región. No quiere decir esto que no existieran de manera previa narraciones orales sobre leyendas y mitos de las culturas americanas, pero Carpentier manifestó consciencia sobre todos esos elementos y los reunió bajo el nombre de “real maravilloso”. En la introducción de El reino de este mundo, lo explica dando a entender que compone la propia realidad latinoamericana repleta de situaciones mágicas en su cotidianeidad. En otras palabras, a diferencia de otras novelas también maravillosas (El señor de los anillos, El increíble mago de Oz), su ficción se basó en su visión del mundo real.

Lo real es maravilloso

Rafael Santiago Huamani, docente de literatura.

La historia de América no es sino una crónica de lo real-maravilloso, decía Alejo Carpentier. Hoy entendemos que las culturas aborígenes del nuevo continente poseen su propia concepción de la realidad, la misma que no necesariamente se corresponde a una visión estrictamente científica. Y es que el autor de El reino de este mundo nos revela una visión desde el interior de las culturas americanas, entendida con sus mismos códigos, las cuales aceptan como parte de su realidad situaciones aparentemente irreales. Es así que la categoría de lo real-maravilloso no refiere a la alteridad o el polo opuesto de la realidad, por el contrario, considera lo maravilloso como parte inherente de cada cultura americana.