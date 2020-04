Stephen King y John Grisham presentarán juntos en línea sus respectivos libros

Un encuentro en línea imperdible. Los escritores, Stephen King y John Grisham, verdaderos best seller, hoy, miércoles 29 de abril, a las 6 p.m., estarán en línea. Los citados escritores harán una presentación de sus libros a modo de charla. King y Grisham hablarán de sus nuevos libros, If It Bleeds y Camino Winds, respectivamente. La cita es gratuita, pero los autores esperan que los asistentes hagan una donación a Binc, la fundación de caridad de la industria del libro.

Como dice Penguin Random House, grupo editorial que organiza el evento, a pandemia del coronavirus (COVID-19) está provocando múltiples retrasos tanto en los estrenos como en las producciones del mundo del cine y la televisión; sin embargo, parece que los libros resisten al brote y dan un salto adelante en el calendario. Es el caso de If it Bleeds, el nuevo recopilatorio de relatos cortos de Stephen King, y Camino Winds de John Grisham.

PUEDES LEER: Stephen King responde por comparaciones del coronavirus con su libro The Stand

En la sinopsis de If it Bleeds podemos leer lo siguiente: “Del autor número uno del New York Times, superventas, legendario narrador de historias y maestro de la ficción corta, Stephen King, llega una extraordinaria colección de cuatro novelas nuevas: Mr. Harrigan’s Phone, The Life of Chuck, Rat y la historia corta If It Bleeds, cada una de las cuales llevará a los lectores a lugares intrigantes y aterradores”.

Sobre Camino Winds, el también reconocido escritor Kent Follet ha escrito: ¨John Grisham, autor número uno en ventas y maestro del thriller legal, te lleva al paraíso por un poco de sol, arena, misterio y caos. Con Camino Winds el narrador favorito de Estados Unidos ofrece un escape perfecto. Bienvenido de nuevo a Camino Island donde cualquier cosa puede suceder, incluso un asesinato en medio de un huracán, que podría ser el crimen perfecto…¨.

El evento se transmitirá por el canal de youtube de King, la cita es hoy miércoles 29 a las 6:00 p.m. El link también se compartirá en las redes de MeGustaLeerPerú, una actividad más de Penguin Random House y su campaña #YoMeQuedoEnCasaLeyendo