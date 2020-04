El coronavirus se apareció en el camino. Ha cambiado todos los planes, es más, nos ha puesto en salvaguarda por lo peligroso que es. El presidente de la Cámara Peruana del Libro, Willy del Pozo, afirma que han tenido que replantearse la 25 edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima). Así lo anunciaron en un comunicado. La emergencia sanitaria por COVID-19 no les dio otra alternativa que realizarla de manera virtual. Del Pozo, que es también escritor y autor de libros como El retorno del poeta, Gracias totales (tributo a Soda Stereo) y Trilogía (relatos), sostiene que “no va a defraudar a los lectores, escritores y público en general quienes esperan la realización de la feria”.

¿El comunicado de la FIL dice que se han tenido que adecuar a las circunstancias del coronavirus?

Obviamente, la FIL Lima es la actividad emblema de la dinámica cultural del país. Reúne a todos los actores involucrados en la producción del libro, autores, editores, universidades, música, en fin, todo lo que es una fiesta de las letras. Nosotros hemos seguido paso a paso cada uno de los dictámenes del gobierno para centrarnos en distintos escenarios. Primero, pensábamos postergarla, luego hacerla en su fecha correcta, y la tercera opción era hacerla de otra manera, una manera distinta al formato tradicional, que podría ser el formato virtual.

PUEDES VER Feria Internacional del Libro de Lima no realizará su edición 25 debido a la COVID-19

¿Y cómo así optaron por una feria virtual?

Es que poco a poco, de acuerdo a los comunicados del gobierno, se nos fueron cerrando las puertas de cómo realizarla. Primero dijimos ya no se puede llevar a cabo en julio, se posterga para otra fecha. Pero después han dicho que el 2020 no habrá actividades que aglomeren público, entonces tuvimos que decidir. De las tres alternativas que estábamos barajando, nos quedó la de la feria virtual.

Ante la crisis por la pandemia, ¿pensaron en algún momento en cancelar la feria?

Nunca estuvo en nuestras mentes, como consejo directivo, la cancelación de la feria. Estamos convencidos de que hemos ganado buena cantidad de gente que busca nuestra feria, que está esperando para acceder a las novedades editoriales, también a los actores principales, que son escritores de distintos países y los propios autores peruanos. No hay forma de defraudarlos, no pensamos en cancelar la feria. La feria no se cancela, solo se transforma.

PUEDES VER Cámara Peruana del Libro pide al Gobierno medidas para sostener la producción de libros

Es la tarea, entonces, concebirlas para la plataforma virtual.

Exacto. Es una transformación. Estamos justo en ese proceso de reuniones, buscando quiénes son las personas idóneas para esa nueva plataforma. En principio, espero que sea como el Facebook, el Instagram, que sea lo que ya tenemos en el ambiente. Que sea nuestro soporte como tal. Y claro, también plantear una plataforma para tener acceso al libro físico en esta feria.

Se va a extrañar, en la feria habitual el lector iba al encuentro del libro.

Sí, tenemos público cautivo que asiste a las actividades culturales, persiguen al autor y buscan los libros. También quienes van a ver las novedades. En esta plataforma tenemos que tener el espectro de quienes quieran acceder a los libros de cada editorial, librería o universidad. También las áreas donde van a ser desarrollados los talleres, en fin. Creo que es un reto, es algo novedoso hacer este formato. Es hacer algo sui generis, es hacer algo histórico. En una feria tradicional, por cuestión de límites de archivo, se guarda 5 a 10 minutos de mesas redondas o conferencias. En cambio, en esta ocasión, vamos a tener el registro del 100% de todo lo que se desarrolle en la FIL.

PUEDES VER FIL Lima, el turno de las escritoras

El ciberespacio no tiene límite.

Claro. Vamos a tener una mayor afluencia de visitas en este nuevo formato, y no solo desde el Perú.

¿Está previsto para cuándo va a ser la feria virtual?

Queremos respetar la fecha, es un reto. Obviamente, cuando tengamos sobre el tapete la maquinaria lista, los procesos, nos fijaremos en la fecha. Pero, en principio, nuestra intención es trabajar con miras a la fecha establecida de siempre. O sea, julio.

Portugal es el país invitado. ¿A quiénes nos hemos perdido como visitantes presenciales?

Tenemos ahí al agregado cultural de Portugal con quien hemos conversado. Él, desde un inicio, manifestó mucho interés, en cualquier decisión que nosotros tomemos, ellos colaborarían. Esperamos que eso persista.

PUEDES VER La lectura es una estrategia infalible para creer, crecer y crear

¿Qué autores de Portugal estaban en proyecto de invitarlos?

Los nombres estaban en proceso, pero había algunos que ya estaban casi seguros. Cuánto nos hubiera gustado, por ejemplo, contar aquí con Lobo Antunes. Pero, como ves, todo se ha replanteado. Cuando hemos hablado con el agregado, teníamos un límite, pero ahora, como ventaja, el límite se abre. No es lo mismo traer una delegación de veinte autores con representación, pasajes, alojamiento que ahora ellos o más autores, desde su casa o desde la embajada, se hagan presente a través de la feria virtual.

Esta feria virtual será una especie de teleconferencia.

Así es, y será con la mejor calidad posible en cuanto a tecnología. Por ejemplo, si a mí me pones ahorita en un escenario, puedo hacer una teleconferencia con un celular, eso podemos hacer todos y de inmediato. Pero no, nuestra plataforma virtual de la feria se hará con la mejor calidad posible, tanto en resolución de imágenes y sonidos, con toda la tecnología.

¿Y cómo se hará para la adquisición del libro en físico?

Ese tema estamos trabajando con opciones de empresas para que nos presenten una de plataforma de ventas, de movimientos y transacciones que se pueden desarrollar con ese medio. Si desarrollamos esa plataforma, que va de la mano con la feria, bien podría tener una vida permanente. Estamos trabajando en ese mecanismo, también de cómo desarrollar las actividades culturales.

Finalmente, ¿se cobrará por acceder a la plataforma virtual?

Eso está por definirse.

“Queremos la ley del libro ahora”

Se prorrogaron los benefi cios tributarios del libro, ¿cómo va a tratar su gestión la ley del libro?

Sí, un decreto de urgencia exoneró el IGV al libro hasta el mes de octubre de este año. Dada las condiciones en que nos encontramos ahora y siendo nuestro sector uno de los sectores más vulnerables, no esperamos que se prorrogue una vez más, sino que se promulgue de una vez la ley del libro. Queremos la ley ahora.

PUEDES VER Ley del libro: un decreto en la balanza

¿Confía en que la ley se promulgue?

Creo que el Legislativo y el Ejecutivo ya deben trabajar en conjunto sobre los proyectos de ley que nosotros hemos presentado. No creo que este Congreso, sabiendo en la situación en que nos encontramos, rechace o ponga negativas.