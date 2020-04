Redacción FAMA

Tras el anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, respecto a que eventos relacionados con el arte, como conciertos, teatros, cine y demás, quedarían suspendidos este año para evitar la concentración de público y la propagación del coronavirus, diversos empresarios y artistas ligados a los conciertos, el cine y teatro dieron sus puntos de vista.

“Lo primero que debemos esperar es una comunicación formal del presidente. Luego, un pronunciamiento sobre cuál será la ayuda para el rubro. Tenemos que acatar las medidas, pero también alzar la voz pues formamos parte de la sociedad, los organizadores de conciertos y los artistas también forman parte de un grupo de economía activa, a pesar de no ser prioridad”, manifestó Toño Jáuregui, cantante y socio de la empresa One Entertainment, responsable del próximo show de Guns N’ Roses que, hasta ahora, según dijo, se aplazará dos meses más. “Pero eso lo sabremos también dependiendo de como evoluciona el tema de salud”.

El teatro local es uno de los sectores más afectados desde que se anunciaron las primeras restricciones para evitar la propagación del Covid-19. Ebelin Ortiz habló ayer en nombre del Movimiento independiente de artes escénicas del Perú, un grupo con más de mil artistas que en estos días alcanzó propuestas a la dirección de arte del Ministerio de Cultura. “Somos conscientes de que el Perú está primero, y que es necesario que se cierren los lugares de esparcimiento, entretenimiento, tenemos que acatarlo y seguir apoyando desde el espacio artístico. Pero el gremio es más grande de lo que se piensa, trabajan con nosotros, gestores culturales, productores, vestuaristas, en fin, todos nos estamos quedando sin trabajo. Pero a partir de esa solidaridad que nos caracteriza como comunicadores, desde esa resiliencia que tiene nuestro gremio, seguimos apoyando al Estado, pero no nos olviden”.

Denisse Dibós, responsable de Preludio, añadió: “Hay que tomar el anuncio con serenidad. Estoy preocupada pero no desmotivada ni caída, estoy capacitándome en manejo de redes y la tecnología digital porque esa será nuestra alternativa para comunicarnos y estar presente para que nuestro trabajo no muera. No nos quedaremos cruzados de brazos”.

Otro sector afectado es el cine. La directora Ani Alva tenía programado el estreno de la secuela de la exitosa No me digas solterona para el primer jueves de abril, pero por la emergencia sanitaria se canceló. “Este virus ha afectado a nivel mundial a todas las industrias, pero el entretenimiento va a ser lo último que se va a liberar. Siento que las medidas han sido buenas, pero es algo que nos está agarrando desprevenidos. España está haciendo cine online, pero esperan que esto sea solo un paréntesis. Aquí es distinto, estrenar en cines es un mercado muchísimo mejor, porque en streaming significaría que la gente no esté en capacidad de salir, ni lograr ingresos económicos. Así que es un terreno desconocido, creo que por ahora no sería una alternativa. Tendríamos que estrenarla en el mejor escenario.

El cine es una inversión y no somos millonarios. Es una cadena de trabajo que se ve afectada (no trabajamos con plata del Estado), es que una película alimente a otra. Con los ingresos de Solterona, se iba a pagar planillas y seguíamos produciendo; al verse postergado estamos también en la nebulosa económica. Pero también me sentiría irresponsable como directora si digo vayan todos a ver la película cuando no es el momento adecuado para juntarnos todos”

En Twitter

Tatiana Astengo | @TatianaAstengoB

Es oficial, sin chamba todo el año para todos los involucrados en el cine, teatros. ¡Ha reinventarse ya mismo!

Fernando Armas | @FernandoArmasCa

Adiós shows y no voy a llorar ni quejar, porque primero es la salud y el bienestar, ya Dios proveerá. Siempre ha sabido darme lo necesario.