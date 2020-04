Efemérides del 12 de abril de 2020: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy domingo 12 de abril de 2020 años atrás sucedieron acontecimientos que quedaron registrados en la historia. Conoce qué pasó un día como hoy en el siguiente efemérides.

EFEMÉRIDES DE HOY

Acontecimientos

1204- Constantinopla es conquistada durante la Cuarta Cruzada.

1633- En Italia, la Inquisición acusa a Galileo Galilei de herejía.

1671- Clemente X declaró Santa a Isabel Flores de Oliva, llamándola Santa Rosa de Lima, fijando su día el 30 de agosto y declarándola Patrona de América Latina. Fue la primera santa de América.

1861- En los Estados Unidos se da inicio a la Guerra de Secesión con el asalto confederado al Fuerte Sumter.

1954- En Decca Records, Bill Haley y sus Cometas graban Rock Around the Clock, una de las canciones más importantes en la historia del rock and roll.

1961- El cosmonauta soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo a bordo de la nave Vostok 1 convirtiéndose en el primer hombre lanzado al espacio.

1992- Cerca de París se inaugura Eurodisney.

Nacimientos

1539- Nace en el Cusco, el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador peruano, autor de “Los Comentarios Reales de los Incas”. Es considerado el primer mestizo “biológico y espiritual de América".

1855- Nace en Huacho el Dr. Constantino Carvallo, trajo de Europa en 1895 el primer aparato de Rayos X de Lima, creó la cátedra de Ginecología en la Facultad de San Fernando.

1926- Nace en Paita (Piura), Luis Felipe Angell de Lama, diplomático, escritor y humorista, conocido bajo el seudónimo de Sofocleto, autor de los famosos “Silogismos de Sofocleto”

1944- Nace en Cañete, el futbolista Héctor Chumpitaz Gonzáles. Figura del Sporting Cristal y de Universitario de Deportes. Fue capitán de la Selección peruana de fútbol que ganó la Copa América de 1975 y que llegó a cuartos de final en los campeonatos mundiales de México ’70 y Argentina ’78.

1962- Carlos Sainz, automovilista español.

Muertes

1555- Juana «la Loca», reina castellana.

1945- Franklin D. Roosevelt, político estadounidense, presidente entre 1933 y 1945.

1975- Henrik Dam, bioquímico y fisiólogo danés, premio nobel de medicina en 1943

1983- Muere el poeta Juan Gonzalo Rose, autor de los valses “Tu Voz”, “Pescador de Luz” y “Si un rosal se muere”.

1989- Sugar Ray Robinson, boxeador estadounidense.