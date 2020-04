Tradiciones Peruanas

El Perú es más que su gastronomía. Así empieza el paralelismo planteado por Manuel Flores Jordán, escultor y artista conceptual. Él desarrolla piezas a gran escala con la idea de darle vida a un seductor proyecto que surgió hace algunos meses: esculturas basadas en mitos peruanos con el fin de vender lo nuestro, tanto hacia afuera como a los mismos consumidores peruanos.

“Los peruanos tenemos que entender que, así como vendemos platillos de comida a todo el mundo, también lo podemos hacer con nuestros mitos. Nuestra cosmovisión es de las más ricas del mundo, hay que creérsela”, manifiesta Flores Jordán.

Su carrera arrancó desde muy chico. Iba con un lápiz y un papel a donde sea, pues las ideas podían brotar en cualquier momento. “El hambre de crear siempre ha estado en mi. Monstruos o criaturas, direccionar esto a algo que pueda generar un gran interés”, añade. Así fue como llegó a la Toulouse Lautrec para estudiar Animación Digital. Su pasión, sin embargo, está en las esculturas, mundo al que recaló hace 3 años.

Escultura del Yacuruna. Es el piloto del artista para lo que será su proyecto a largo plazo con la mitología peruana. Fuente: Toulouse Lautrec

PUEDES VER: Poeta y cantautor español Luis Eduardo Aute murió a los 76 años de edad

¿Por qué la mitología peruana?, Manuel -o Manolo para los amigos- entiende que lo que se consume afuera (en fantasía) son videojuegos, películas, comics y que estos siempre tienen fundamentos mitológicos. Para él, un objetivo es que se deje de mirar tanto la mitología escandinava o griega y se ponga el foco de atención en esta parte del mundo.

Su primer gran trabajo se basó en el mito del Yacuruna, un personaje acuático, con rasgos de anfibio. Pero, ¿por qué el Yacuruna?, el artista explicó que, buscando ciertas referencias, llegó a él y le llamó mucho la atención al tratarse de una criatura ligada a los reptiles y anfibios, algo que calza perfecto con su estilo de escultura por el nivel de detalle que debe emplear.

Escultura del Yacuruna. Es el piloto del artista para lo que será su proyecto a largo plazo con la mitología peruana. Fuente: Toulouse Lautrec

Para quien desconoce la historia del Yacuruna, básicamente se trata de un ser mitológico que vive en las profundidades del Río Amazonas. Cuenta el mito que tiene la facultad de cambiar su identidad de monstruo acuático por la de un hombre de rasgos semejantes al de un occidental. Usa sus poderes mágicos de seducción para engañar a las mujeres que radican por zonas cercanas al río para así llevárselas consigo.

“Los hombres de la época no querían que las mujeres de su tribu se reproduzcan con otros hombres de occidente. A partir de ahí se creó el mito de Yacuruna. Las mujeres, al ver que no conocían a un hombre de un aspecto diferente manejar algún barco o lancha, asociaría al monstruo con cualquier ser distinto a ellos”, explica Manuel. A partir de ahí, añade, uno puede darle diversas interpretaciones a la historia.

PUEDES VER: Violinista Zenobio Dagha es recordado por la UPLA por el centenario de su nacimiento

Él quiso retratar una posible escena del mito, pero con su estilo. “Sentía que no aportaría nada nuevo si no interpretaba el mito a mi manera, aún con su esencia, pero con una estética de ciencia ficción. Cada pieza de la escultura tiene un simbolismo, de igual manera esta fue mutando con el pasar de los días, mientras seguía desarrollándola y encontrando más conceptos”, detalló Flores Jordán.

Explicación de la escultura

Manuel retrató en su prototipo diversos problemas sociales que, según él entiende, han perdurado en el tiempo. Su escultura busca romper con todos los prejuicios y estereotipos que el hombre ha ido desarrollando desde tiempos inmemorables.

“Cuando se origina un mito, se puede hacer por un tema de control social, controlar las masas, por ejemplo, a través del miedo, este es el caso del Yacuruna. Cómo es que una problemática como la xenofobia o el sometimiento a la mujer, que es algo de hace siglos, se traslada hasta la fecha actual. Un problema social que sigue sin poder superarse, a pesar que el mito puede ayudar a no cometer los mismos errores. Es por eso que también quise contar esta historia con mi escultura, por eso es importante que la gente lo sepa”, explica.

Detalle de la escultura. Mujer nativa se topa con el Yacuruna. "La idea con esta escena es que cualquiera pueda darle el desenlace que crea convieniente". Fuente: Toulouse Lautrec

“No quise victimizar a la mujer, interpreté a la nativa como una cazadora, una mujer fuerte e independiente y se encuentra con el Yacuruna. ¿Qué pasa finalmente? lo dejo a la interpretación de cada uno. Es como si yo le pusiera stop a una escena y tú le das el final que quieras, para que te plantees diversos escenarios”, complementa.

Objetivo principal de esta propuesta artística

El artista ideó este proyecto con el fin de que pueda servir de inspiración a crear todo tipo de contenido. “La escultura del Yacuruna es tan solo el piloto, la idea es realizar diversas esculturas con diferentes mitos. Acá no hay límite de nada, se pueden hacer producciones televisivas en base a los mitos nacionales, incluso podríamos ayudar a propagar el turismo, pues cada región tiene el suyo”, detalla Manuel.

Dicha pieza fue creada con la ayuda de la Toulouse, su ex casa de estudios. Además, tuvo en el Ministerio de Cultura un espacio para mostrar sus avances. Ahí lo animaron a darle para adelante con la propuesta.

Detalle de la escultura. Yacuruna mira fijamente a la nativa. "La idea con esta escena es que cualquiera pueda darle el desenlace que crea convieniente". Fuente: Toulouse Lautrec

Pero, como todo proyecto ambicioso, necesita de apoyo y sustento. “Esto que hago puede servir de referencia visual para todo tipo de proyectos: novelas, series, videojuegos, comics. El material está a disposición. Pero sí necesito financiamiento para seguir con esto. Además, estoy abierto a trabajar en comunidad con otros artistas, para empezar a generar con lo nuestro, la riqueza que tenemos también está en este campo”, insiste Flores.

Anécdotas con Dan Katcher y Guillermo del Toro

Dan Katcher, más conocido como El Papá de los Dragones de la conocida serie británica Game of Thrones, estuvo en nuestro país en el 2018 para una serie de actividades, entre ellas, charlas a jóvenes que lo ven como su gran ejemplo a seguir. Manuel Flores fue uno de los afortunados en conocerlo y no perdió la oportunidad de mostrarle sus trabajos.

“Le mostré desde mi celular una serie de esculturas que tenía en ese momento. Una de ellas estaba terminada y Dan la vio y no despegó los ojos del móvil. ¡Dame tu número!, fue lo que me dijo. Me impresionó lo emocionado que se le veía. Sugirió que me mude a lo digital, pues ahí está el futuro. Me dijo que le prepare un buen portafolio con trabajos digitales, que con eso me podría ir a trabajar con él a Hollywood. Gracias a Red Animation (la empresa donde se desempeña) estoy en eso. No es sencillo, pero ahí vamos”, declara Flores Jordán con suma vitalidad. Por si fuera poco, también tiene una historia (algo indirecta) con Guillermo del Toro.

Escultor peruano Manuel Flores Jordán recibió elogios de Dan Katcher, 'Padre de los Dragones' de Game of Thrones, por su labor como artista conceptual.

“Mi padre lo conoció en una firma de autógrafos en Canadá. Cuando fue su turno, se arriesgó a mostrarle mis trabajos desde su celular. Guillermo salió en la foto viendo el celular, mientras mi papá posaba para la misma. Son gratificantes este tipo de historias”, completa.

Tanto Katcher, con sus impresionantes dragones, como del Toro, con sus personajes fantásticos (la criatura de su película La Forma del Agua, se dice, está inspirado en el Yacuruna) son dos grandes ejemplos a seguir para el joven artista peruano. Talento abunda en nuestro país, está demostrado. “Quiero tener la oportunidad de poder crear. En este país a veces se complican las chances de crecer en ese mundo. No pido más que eso”, concluye Manuel Flores Jordán.