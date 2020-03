Efemérides del 27 de marzo de 2020: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy viernes 27 de marzo de 2020 años atrás sucedieron acontecimientos que quedaron registrados en la historia. Conoce qué pasó un día como hoy en el siguiente efemérides.

EFEMÉRIDES DE HOY

Acontecimientos

1808.- El papa Pío VII excomulga a Napoleón I, en la ciudad de Roma, Italia

1836.- En los últimos días de la Revolución de Texas, el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna ordena ejecutar a 400 prisioneros de guerra texanos.

1854.- Francia e Inglaterra, aliadas de Turquía, declaran la guerra a Rusia dando inicio a la Guerra de Crimea.

1871.- En Edimburgo, las selecciones de Inglaterra y de Escocia disputan el primer partido internacional de rugby.

1899.- El ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi logra la primera conexión a través de telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia.

1933.- Japón se retira de la Sociedad de Naciones.

1934.- En España se restablece la pena de muerte para contener el terrorismo.

1940.- Durante la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler ordena la construcción del campo de concentración de Auschwitz.

1945.- En Argentina, el Ministro de Guerra, coronel Juan Domingo Perón, declara la guerra a las Potencias del Eje luego de haber concluido la Segunda Guerra Mundial.

1958.- Nikita Kruschev asume la presidencia del Consejo de ministros de la Unión Soviética.

1965.- Jeff Beck suplanta a Eric Clapton en la banda Yardbirds.

1977.- Dos aviones Boeing 747 colisionan en la pista de despegue del antiguo aeropuerto de Los Rodeos, en la isla de Tenerife, España. Fallecen 583 personas.

1985.- Bon Jovi lanza su álbum ’7800° Fahrenheit', el segundo en su carrera musical.

1987.- Miles de fans de la banda de rock U2 acuden a la grabación en vivo en la terraza de una licorería de la ciudad de Los Ángeles, EE.UU para el videoclip de su tema “Where the streets have no name”. Parte de su reconocido álbum The Joshua Tree, lanzado ese mismo año.

1993.- Jiang Zemin, secretario general del Partido Comunista, es elegido presidente de la República Popular China.

1994.- Es liberada María Angels Feliú, conocida como “la farmacéutica de Olot” (Gerona), luego de haber estado secuestrada por más de 16 meses.

1996.- Condenan a cadena perpetua, y seis años adicionales, al extremista judío Igal Amir por el asesinato del primer ministro Isaac Rabin.

2000.- La Justicia española acepta a trámite la querella por genocidio contra el pueblo maya interpuesta por la activista Rigoberta Menchú contra el régimen militar guatemalteco.

2006.- se inaugura la cadena televisiva española La Sexta.

2016.- El diario británico The Independent publica su última edición en papel, desde entonces solo tiene formato digital.

-Se celebra el Día Mundial del Teatro.

Nacimientos

1845.- Wilhelm Roentgen, físico alemán, descubridor de los rayos X.

1942.- Michael York, actor británico.

1950.- Tony Banks, tecladista de la banda de rock progresivo Genesis.

1952.- María Schneider, actriz de cine francesa.

1955.- Mariano Rajoy, político español.

1963.- Carlos Alberto Ficicchia Gigliotti, más conocido como Charly Alberti, guitarrista de Soda Estereo, en Buenos Aires, Argentina.

1963.- Xuxa, presentadora infantil de televisión, cantante y actriz brasileña.

1963.- Quentin Tarantino, reconocido director de cine, en la ciudad de Knoxville, estado de Tennessee, Estados Unidos.

1970.- Mariah Carey, popular cantante y actriz estadounidense, en Nueva York, Estados Unidos.

1971.- Nathan Fillion, actor canadiense.

1975.- Fergie, cantante y exintegrante de Black Eyed Peas.

1988.- Jessie J, cantante británica.

1997.- Lisa, integrante del grupo de kpop BLACKPINK.

Muertes

1770.- Juan Bautista Tiépolo, pintor italiano.

1968.- Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, el primer hombre en ir al espacio.

1988.- Renato Salvatore, actor italiano de cine.

2002.- Dudley Moore, músico y actor británico. Destacó por películas como “10, la mujer perfecta”, y “Arturo el millonario seductor”.

2002.- Billy Wilder, cineasta norteamericano.

2006.- José Luis Martín Mena, humorista gráfico español.

2006.- Stanislaw Lem, escritor polaco.