Cuarentena literaria

Muchos de los literatos consultados sobre qué leer durante una cuarentena recomiendan libros sobre experiencias parecidas. Tal vez insistir en el confinamiento que ahora nos circunda no sea lo mejor. Además está el asunto de dónde y cómo conseguir algunas de esas obras, y se necesitaría más de una. Pero esto último puede solucionarlo la red, si los noticieros no nos atrapan por el camino.

Una encuesta Ipsos informa que 16% de quienes permanecen en casa está dedicado a leer, debemos entender que leen textos fuera de la pantalla, y queremos pensar que todos son obras de literatura. Una cifra bastante alta si consideramos que esas personas están obligadas a leer, y quizás incluso releer, lo que tienen a la mano.

Esta es una inmejorable oportunidad para entrarle a la pequeña biblioteca relegada que nos venía esperando, hecha sobre todo de compras por impulso y de obsequios no solicitados. Son los libros que alguna vez nos prometimos leer, que dejamos olvidados por el camino, y que ahora nos están esperando con una sonrisa irónica, como si ellos mismos nos estuvieran obligando a buscar sus páginas.

Para quienes quieran familiarizarse con una enfermedad que propicia el aislamiento, hasta tres novelas peruanas lo permiten. La ciudad de los tísicos (1911), de Abraham Valdelomar, Sanatorio (1938) de Juan Parra del Riego, y Sanatorio al desnudo (1941), de Pedro del Pino Fajardo. Las últimas dos son versiones de la tuberculosis vivida por sus autores.

Pero si podemos escoger, quizás la mejor literatura para estas semanas es la que nos aleja de nuestra situación. Por ejemplo policiales ubicadas en lugares remotos. Quienes nunca han leído una podrían sorprenderse ante su capacidad de distraernos de nuestro entorno. Allí están resueltos y castigados los crímenes que nos fascinan, y que nunca vamos a cometer.

Leer parecería ser una manera loable de pasar la cuarentena. No todos piensan así. Para la filósofa Martha Nussbaum la lectura está sustituyendo al deporte en televisión. Al menos las cifras peruanas no lo sugieren. Ella recomienda más bien dedicar la cuarentena a escuchar música. Aunque no todos se van a ir por el Fígaro de Mozart o el Réquiem de guerra de Britten, que ella propone.