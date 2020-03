Redacción Fama

Obras de comedia, drama y espectáculos de danza serán parte del Festival de Artes Escénicas de Lima (FAE-Lima) que abre sus puertas este martes. Durante los 13 días del festival, se presentarán 10 obras internacionales de Francia, Reino Unido, Argentina, Chile, Colombia, España e Italia, así como la reposición de 11 destacadas obras nacionales, algunas con dramaturgia peruana.

Aquí una mirada a los estrenos y eventos que presenta el FAE que llega bajo el lema “Todos somos teatro”. Esta edición la inaugura el martes The Elephant in the Room de Francia. Se trata de una de las más afamadas propuestas de Cirque Le Roux, que narra una intriga amorosa en los años 30, con aires de cabaret y cine negro, combinado con acrobacias. La comedia desarrollada en un solo acto es recomendada para público a partir de los 6 años.

PUEDES VER FAE Lima: lo nuevo que trae la fiesta de las artes escénicas este 2020

De Argentina se presentará Recordar 30 años para vivir 65 minutos, un proyecto de la dramaturga Mariana Otero en donde “la vida real” se vuelca en una puesta en escena. A medida que la autora va creciendo, la obra se va transformando, siempre acompañada de videos caseros, fotos y acciones con el público.

España se hará presente con las obras Gran bolero, Ahora que no somos demasiado viejos todavía y La carne, la caída país, todas ellas expresiones de danza sobre el escenario. Colombia trae la obra Camargo basada en hechos reales. La pieza teatral descubre la vida íntima y los oscuros parajes mentales del colombiano Daniel Camargo, “un hombre de aspecto amable y débil que se convirtió en el asesino serial más aterrador de Latinoamérica”, pues violó y mató a más de 150 mujeres de Ecuador, Brasil y Colombia entre las décadas del 70 y 80.

PUEDES VER Kusi Kusi, la función de títeres ha terminado

Por otro lado, la chilena Fin narra la historia de dos detectives que intentan seguir las pistas de un caso judicial ocurrido en 1985 utilizando la tecnología de aquella época (cinta magnética, casete, radio portátil y demás). De Reino Unido llegará la conmovedora obra Knot. La historia que mezcla circo y danza narra en tono de comedia la relación entre un hombre gay y una mujer soltera.

Finalmente, Italia presenta La carta, un clásico del teatro gestual cómico para público desde los 12 años, y All’inizio della cittá di Roma, coreografía que se refiere al comienzo de la civilización romana, recomendada para mayores de 14 años.

PUEDES VER Teatro 2020: mujeres protagonistas

Teatro y música nacional

El jueves se celebra el FAE 2020 con una fiesta llamada “Afuera Fest”, una presentación de ingreso libre en la terraza del Gran Teatro Nacional con el concierto de Colectivo Circo Band. Respecto a los montajes nacionales, volverán a cartelera Orlando, Carguyoq, El apellido comienza conmigo, El hombre intempestivo, Este lugar no existe, Hamlet, Hice una obra sobre ti y por fin viniste a verla, La terapeuta, Nave, Patrón leal y Una breve historia sobre cómo llegamos aquí.

Escenarios

Las obras se podrán ver en las salas:

- Teatro Británico

- Auditorio Miraflores Británico

- C.C. de la PUCP

- Teatro de la Universidad Pacífico

- Teatro de la Universidad de Lima

- Gran Teatro Nacional

- Teatro La Plaza

- C.C. Cine Olaya

- Auditorio del C.C. de España

- Teatro Municipal de Lima.

Más información. Programación, precios e inscripciones para las obras de ingreso libre en www.facebook.com/faeLimaoficial.