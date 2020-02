FAE Lima: lo nuevo que trae la fiesta de las artes escénicas este 2020

Primera llamada. El Festival de Artes Escénicas (FAE) de Lima, bajo el lema “Todos Somos Teatro”, lanza su programación que llenará de teatro la ‘Ciudad de los Reyes’ del 3 al 15 de marzo por cuarto año consecutivo. En esta edición, el FAE contará con 10 obras de teatro internacionales y 11 puestas en escena nacionales, dentro de las cuales se ha incluido, por primera vez, una programación familiar.

El Gran Teatro Nacional es el elegido para presenciar la inauguración de dicho festival. “The Elephant in the Room” (El Elefante en la Habitación), obra a cargo de la compañía de teatro franco-canadiense Cirque Le Roux, dará inicio a doce días en los que las artes escénicas serán las protagonistas. Sin duda, será todo un reto para este festival el captar la atención de un país donde sólo 9 de cada 100 personas han asistido alguna vez al teatro hasta el 2016, según el Sistema de Información y Conocimiento de las Artes en el Perú - Infoartes.

PUEDES VER Obra sonora de Jorge Eduardo Eielson en disco de vinilo

Programación FAE Lima 2020

“El Hombre Intempestivo”, escrita por Carlos Gonzales Villanueva y dirigida por David Carrillo, es la primera pieza dramática peruana que se podrá apreciar en el festival y es una de las once obras de teatro peruanas que se presentarán. A esta la acompañan “Carguyoq”, “El apellido comienza conmigo”, “Este lugar no existe”, “Hamlet: una versión recontra libre de la obra de Wlliam Shakespeare”, “Hice una obra sobre ti y por fin viniste a verla”, entre otras.

Las diez obras de teatro internacionales que podrán ser apreciadas por el público limeño provienen de Francia, Reino Unido, Argentina, Chile, Colombia, España e Italia. Algunas de las obras son “Ahora que no somos demasiado viejos todavía” (España) y “Gran Bolero” (España), ambos espectáculos de danza de Jesús Rubio Gamo; “All’inizio della città di Roma” (Italia), dramaturgia y coreografía de Claudia Castellucci; “Recordar 30 años para vivir 65 minutos” (Argentina); “Camargo” (Colombia); entre otras.

Para esta edición es primordial ampliar la red de alcance del festival, es decir, que más personas de diferentes puntos de Lima puedan acceder a estas puestas en escena. Según Vanessa Vizcarra, directora artística de Festival de Artes Escénicas de Lima, las obras del evento tendrán este año un alcance más amplio a nivel distrital respecto a años anteriores. “Ese es un objetivo que el FAE ha logrado en cada edición desde diferentes frentes. El alcance al público ha ido creciendo y se ha diversificado, en cuanto han ido aumentando sedes y hay un alcance más amplio a nivel de Lima”, señala.

Las salas de las instituciones organizadoras que, además, son aquellas con las que cuenta el festival, funcionan usualmente dentro de ese “distrito cultural de Lima” que, según Vizcarra, conforman Jesús María, San Isidro, Miraflores y Barranco. Este año, como parte del objetivo de que las artes escénicas lleguen a más personas, se suman nuevos espacios donde se expondrán las obras de teatro. El Centro Cultural Cine Olaya, el Centro Cultural de España y el Teatro Municipal de Lima son algunos de ellos.

"Aún así, somos conscientes que todavía no es una lucha ganada”, y añade que para llegar a llamarse como un "festival de Lima, todavía falta un camino por recorrer”, refiriéndose al acceso que tienen los limeños a la propuesta del festival.

programacion-fae-2020

PUEDES VER Kusi Kusi, la función de títeres ha terminado

Vizcarra indica que la programación del FAE presenta tanto a las obras de las instituciones que organizan el evento, así como también aquellas que se presentaron a la convocatoria abierta que realizaron y fueron seleccionadas por un jurado. Asimismo, comenta que este año han conseguido implementar una pequeña programación familiar que antes no tenían. Esta consta de cuatro obras seleccionadas por una curaduría interna. “Sabemos que eso va a ampliar la diversidad de los espectadores", indica.

En cuanto a la presencia de obras de otras regiones, Vanessa Vizcarra cuenta que “es un poco difícil gestionar los fondos privados para ampliar la convocatoria de manera nacional”. Sin embargo, comenta que está en los objetivos a largo plazo del festival tener obras de otras partes del país.

“Las artes escénicas están muy centralizadas en Lima”, comenta, por lo que afirma que un primer paso para la descentralización es tender puentes con representantes de diferentes teatros y casas de cultura del Perú. Igualmente, recalca que “es más productivo conectarse con otras iniciativas que ya existen en diferentes partes del Perú y que funcionan hace mucho” a llevar el FAE al interior del país.

fae-teatro-niños

Sin embargo, las artes escénicas aún no tienen el suficiente desarrollo en el Perú y se puede ver reflejado en el número de salas que existen en las regiones: hasta el 2015, sólo se registraron 29 salas de teatro al interior del país. Lima, en cambio, cuenta con 67 salas en total, según un estudio realizado por MAPCITY.

El FAE Lima es realizado por el Británico Cultural, Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Centro Cultural de la Universidad de Lima, el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, el Gran Teatro Nacional y el Teatro La Plaza.