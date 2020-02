José Rosas, imágenes de la furia del rock

Motivado por el ritmo acentuado y contracultural del rock, el fotógrafo peruano José Antonio Rosas se encargó de documentar y recorrer diversos escenarios de la escena nocturna en Nueva York dedicada a este género. Así, durante un año siguió el movimiento del rock en clubes de Manhattan y Brooklyn. Y prueba de ello son las 29 fotografías que se exponen en la muestra “El caos cobra vida” en Miraflores.

José Antonio Rosas, en su visita a clubes nocturnos, revivió su pasión por el rock and roll. Se sumergió entre las multitudes que disfrutaban del estruendoso sonido de los instrumentos. Esa misma multitud, entre golpes y aplausos, recreaba la vibración de los sonidos de este género replicados en el cuerpo. Allí, José Antonio Rosas supo capturar la esencia de la agresión y el afecto de una comunidad con ansias de liberarse.

Las 29 fotografías que conforman la exposición están en blanco y negro. Muestran la escena del rock and roll, pero desde la mirada de los fans. José Antonio Rosas, como uno de ellos, siguió los pasos de cada uno de los fans en una marea de personas que se movía al ritmo de la música.

Moretones, dolores en el cuello y en distintas partes del cuerpo fueron algunos de los efectos que tuvo tras seguir el día a día del escenario nocturno estadounidense. Según cuenta el fotógrafo, estuvo tentado a dejar el trabajo, precisamente por los dolores. Sin embargo, a medida que se adentraba más en él, descubría un movimiento que iba más allá de la unión por la música.

“Estas 29 fotografías en blanco y negro muestran diferentes aspectos de la energía de un público comprometido como ninguno: desde planos altos que captan el frenesí de las multitudes hasta acercamientos que nos muestran los gestos distorsionados de fanáticos en una experiencia casi religiosa”, comenta José Antonio Rosas.

Las imágenes expuestas, según la curadora Darin Mickey, presentan una experiencia de liberación, aquella donde el cuerpo se mueve a través de la música. Además, agrega que permite establecer comunicación con desconocidos en un concierto. “Somos una tribu temporal de extranjeros inmersos en una danza ritual, en una conexión sin palabra”, sostiene Mickey.

“El caos cobra vida” forma parte del programa Prácticas creativas del International Center of Photography de Nueva York, entre setiembre del 2018 y junio del 2019. Este trabajo se publica en el libro The chaos come alive, publicado por Contexto Editores.

Así, la muestra de José Antonio Rosas es una mirada a la esencia humana y comunitaria en el escenario nocturno del rock.

El dato

- Inauguración. Hoy, 7:30 p.m. (General Borgoño 756, Miraflores). Va hasta el 18 de marzo, martes a sábado, 10 a.m. a 6 p.m. Ingreso libre.