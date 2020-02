Cecilia Zero: “No somos un país homogéneo: hay varios ‘Perú’ en uno solo”

Por: Bruno Cueva

Conocida también como la ‘Chica Cafeína’, Cecilia Zero ha conquistado el mercado juvenil con novelas escritas desde sus más íntimas vivencias. Hoy nos trae su libro La doctora colmillitos y el bosque de los monstruos, que forma parte de la colección El Barco de Vapor de Ediciones SM.

¿De dónde proviene ‘Cecilia Zero’? Resolvamos el misterio.

(Risas). Tiempo atrás ya había pensado triunfar no solamente aquí, sino en el mundo. Entonces, debía encontrar un nombre que cualquiera pudiese pronunciar bien. Se gestó juntando la sílaba inicial y la última de mi primer apellido. Aparte, hay gente que no sé qué tiene en la cabeza, a veces me escribían para molestarme. Para estar a salvo de ellos, escondo mi nombre, ¡hasta ya me olvidé del verdadero!

¿Hace cuánto empezaste a escribir este nuevo libro?

Lo hice en el 2018. Fue bastante difícil porque estudiaba una maestría en periodismo, además de haber dado como 30 entrevistas por mi libro Chica Cafeína. Cuando logré acabarlo, lo presenté a Ediciones SM. Ellos ya habían cerrado su catálogo, pero obtuve un espacio porque les gustó mucho.

¿La alegoría a los prejuicios sociales que abordas en el libro siempre fue pensada así?

Quería que sea un libro antiprejuicios, una historia contra el bullying, la incomprensión social, la falta de tolerancia… Todo el mundo (en la novela) les tiene miedo y odio a los monstruos; sin embargo, la niña Mila tiene el pensamiento crítico desarrollado y se cuestiona por qué los tratamos así si nunca fueron hostiles.

¿Cómo planteas aquí el relato gótico-infantil?

La literatura gótica se caracteriza por tener vampiros, ogros, hombres lobo, ingredientes de mi libro; asimismo, se elabora la esfera de misterio, un poquitín de terror. El género surgió de Inglaterra, es mi influencia desde niña, soy fan de Mary Shelley.

El gobierno de Villa Cerrada espeta que los seres del bosque son monstruos que hacen daño. Comparándolo a la vida real, ¿las autoridades deberían tener un rol más activo en anexarnos a otras comunidades?

No somos un país homogéneo: hay varios ‘Perú’ en uno solo. Es un trabajo que debe ser realizado en el sector educación, y los resultados no se darán de la noche a la mañana. No he visto un plan concreto aún. Las diferencias no nos separan, sino nos complementan. La labor pendiente también parte desde casa, no solo del gobierno.

Christian Ayuni es el ilustrador de tu obra, ¿qué te pareció?

Es un capo, ya le había ‘echado ojo’ para trabajar con él. Lo he visto en eventos, jugando con niños, dictando talleres, compartiendo con los lectores. Él va más allá de su profesión.

¿Puedes describirnos cómo es tu acercamiento con el público juvenil?

Es superlindo. Son muy calurosos. Eso me ha sucedido, por ejemplo, con Chica Cafeína. Ellos me muestran dibujos inspirados en mi obra. Los recepciono a través de mis redes y luego los posteo. Me preguntan mucho qué tienen que hacer para ser escritores.

El dato

Cecilia Zero anuncia que publicará pronto la segunda parte de Chica Cafeína. Por otro lado, su último libro también estará disponible en Tai Loy.