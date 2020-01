Rubén Blades recuerda amistad con García Márquez

El escritor cubano Leonardo Padura entrevistó al cantante panameño Rubén Blades para la Revista Arcadia. Durante la charla, Blades reflexionó acerca de los orígenes de la salsa, así como también su vida como músico y su paso por la política. Además, recordó la amistad que entabló con Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes.

“Gabo me decía que yo, más que músico, era un cronista, un escritor que cantaba sus escritos. Su respeto hacia mi trabajo, cosa que demostró por escrito y oralmente, confirmó que no existe una brecha imposible entre la letra de una canción popular y la literatura. Eso lo demostré en el tema «gdbd», («gente despertando bajo dictadura»). Ese fue un cuento corto que escribí y luego canté de manera espontánea, sin arreglo y sin ensayo, e incluí en el álbum Buscando América. Eso demuestra que la salsa también puede ser considerada como literatura. Tanto Gabriel como Carlos Fuentes estuvieron de acuerdo en eso y así me lo expresaron en conversaciones que tuvimos. Pero Gabo era un tipo muy centrado. Él no andaba aceptando pendejadas, ni toleraba estupideces. Para mí fue un verdadero intelectual porque siempre poseyó lo que para mí define el término: la curiosidad de entender, de aprender”, comenta Rubén Blades.

