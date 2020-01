La Municipalidad de Lima presenta su programa de actividades por el 485 aniversario de la fundación de la ciudad. La celebración comprenderá conciertos, exposiciones y visitas guiadas en Lima Centro.

El martes se realizará el “I Torneo ImproRap en Barrios Altos”, en la Plaza Italia, a las 4 p.m. Mientras que el miércoles 15, de 10:00 a.m. a 2:30 p.m. en la Plazuela Monserrate, tendrá lugar el festival culinario “Manos a la olla”.

Las actividades continúan el jueves 16, a las 8:15 a.m. con la exhibición del acta de la Fundación de Lima en la Biblioteca Municipal. Ese mismo día, a las 6:30 p.m. se inaugura muestra “José Tola: Non Omnis Moriar”, en la Casa de las Divorciadas (Jr. Carabaya 641). Y a las 7:00 p.m., la exposición José Coronado. 50 años de trayectoria artística, en la Galería Municipal Pancho Fierro (pasaje Santa Rosa 116).

El 17 de enero, a las 12:00 m. se inaugurará la exposición de los ganadores del concurso de fotografía “La Lima que soñamos, la hacemos junt@s”, en Plazuela de las Artes del Teatro Municipal (jirón Ica 377).

El viernes se llevará a cabo la “Serenata por el 485.° aniversario de Lima”. Desde las 2:00 p.m. se presentarán artistas como Cecilia Bracamonte, Renata Flores, Novalima, Son Tentación, Los Caribeños de Guadalupe. También, habrá danzas, circo y videomapping.

El sábado 18 de enero, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., tendrá lugar la exposición fotográfica: “Inside Out Barrios Altos”, en Plaza Italia. A las 10:00 a.m., se realizará el recorrido turístico “Lima, 485 años de fundación española”, en el pasaje Nicolás de Rivera 145. Y desde las 11:00 a.m. inicia el “Festival de Lima”, con expoventa de pisco, gastronomía criolla, postres tradicionales y actividades artísticas, en la Alameda Chabuca Granda.