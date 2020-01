El mundo marítimo de Sergio Chipa en C. C. CAFAE-SE

Un mar de colores. La diversidad del mundo marino es el motivo que recorre la muestra “Talla mínima”, del artista Sergio Chipa Antonio, en el Centro Cultural CAFAE-SE. El ingreso es libre.

Sergio Chipa, también llamado Sr. Chipa, empezó con el arte marino hace cuatro años. En ese entonces, alejado de los pinceles y las paletas, y con un trabajo como publicista, desarrolló una fascinación por el mar que tuvo que dibujar.

Sin embargo, la historia de este encuentro entre el arte y el mar viene de antes. El artista cuenta que vio a un grupo de jóvenes con su cañas. Motivado por la curiosidad, comenzó a hacer lo mismo que ellos: practicar pesca deportiva. Allí descubrió la belleza del mundo marino, pero también el daño medioambiental que le generaron los humanos.

Tras su ingreso en el Club de Pesca Deportiva Inka Tern, su acercamiento al mar y sus componente fue más profundo. En ese encuentro, Sergio Chipa decide alejarse de su empleo y enrumbarse en la escultura y la pintura.

Así, y tras una serie de muestras, nace “Talla mínima”. Una exposición que reflexiona sobre el cuidado del litoral peruano. Con cada uno de sus cuadros dedicados a peces, Sr. Chipa pone algunos temas sobre la mesa. Habla sobre cómo la riqueza marítima está en un estado alarmante.

La muestra es, entonces, un llamado de atención. Sus obras tienen como propósito trastocar al espectador para que tome mayor consciencia sobre el cuidado medioambiental. También se refiere a la caza indiscriminada. Es una búsqueda hacia un desarrollo sostenible.

Pero no todo es crítica. Realza la belleza marítima. “Talla mínima” expresa la riqueza de la pesca a través de la mirada de Sergio Chape como artista y pescador deportivo.

De esta manera, la exposición es un homenaje al litoral peruano, que es abundante de paisajes y vida. Con ello, permite al espectador desconectarse de lo material. Solo se enfoca en apreciar la naturaleza y ser uno con ella. Demuestra, a través de estas piezas, una explosión de colores y el beneficio de tener tanta diversidad. Es un compromiso con el cuidado del mar peruano.

“Talla mínima” lleva al espectador a sumergirse en un espacio cercano y ajeno a él.

El dato

Temporada. Desde el 10 de enero hasta el 9 de febrero, de lunes a domingo, de 9 a.m. a 9 p.m., C. C. CAFAE-SE (Av. Arequipa 2985, San Isidro). Libre.