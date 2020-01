Teatro: más protagonistas y dirección femenina

Redacción Fama

El 2019 hubo más teatro desde la mirada femenina. Se estrenó ‘Este lugar no existe’, escrita y dirigida por Alejandra Vieira, ganadora del premio de nueva dramaturgia; en La Plaza destacó Yerma de Nishme Súmar. Y Gisela Ponce de León (que en breve protagoniza ‘Mi nombre es Rachel Corrie’) dijo que había buscado “personajes menos nobles” como en ‘Hedda’.

La dirección de la puesta en escena más vista del Británico estuvo a cargo de la también actriz y dramaturga Vanessa Vizcarra. Ella opina sobre un año en que se vio más obras sobre el género, la violencia y la igualdad, temas que continuarán en la cartelera el 2020. “Tiene que ver con los cambios, indudablemente, es causa y consecuencia. Los hombres del elenco conectaron con la interpretación de la misma forma que las mujeres. Cada vez hay más dramaturgia y dirección femenina, es verdad. Como cada vez somos más mujeres en cada uno de los distintos espacios laborales, es simplemente un hecho más en el largo y lento camino a la equidad. Hay algo muy enriquecedor en el intercambio que empieza desde el no-entendimiento”, agregó la directora artística del FAE y docente de Breaklab, que será dirigida por Alberto Ísola en ‘Los hijos de la república’.

El teatro miraflorino nos adelantó que cerrará el año con ‘Escenas de una ejecución’, celebrada obra de Howard Barker sobre la relación de una artista con el Estado. “Son temas que me interesan, creo que hay que hablar de las cosas. Es sobre una pintora, la mejor del renacimiento en Venecia. Y habla de la creación y de la censura”, nos dijo Norma Martínez. “Ella es un espíritu libre que está persiguiendo la verdad. Me identifico totalmente con ese personaje. Hacía tiempo que no leía -en ‘Solo cosas geniales’ sí- un personaje por el que yo sintiera eso de: “wow, esto lo quiero hacer”. Según nos informó el teatro, el estreno sería el 13 de octubre.

Temporadas

En el CCPUCP. ‘El jardín de los cerezos’ dirigida por Jorge Guerra, ‘El jardín de al lado’ en setiembre bajo la dirección de Joanna Lombardi. Ese mes presentarían Concierto Escénico (sobre las 33 Variaciones de Beethoven) coproducida con el Gran Teatro Nacional a cargo de Roberto Moll y la pianista Silvia Valdivia. En el Británico: ‘Cállate Copperfield’ desde el 15 febrero, dirigida por David Carrillo. ‘El cuidador’ de Mikhail Page desde marzo con Ísola.