Melina León: “Soy de la generación que sacó de las orejas a Fujimori”

Por: Janet López

Melina León estrenará este año Canción sin nombre, su ópera prima que narra la historia de una joven inmigrante cuya hija recién nacida es robada en una clínica falsa. En su búsqueda conoce a un periodista que se encarga de la investigación. El filme, inspirado en un hecho real ocurrido en los 80, alcanzó 31 premios en los 56 festivales en los que fue presentado, convirtiéndose en la cinta más galardonada del 2019 en el mundo.

PUEDES VER Puente, revista que une las ciencias y las artes

¿Cómo te conquistó la trama de Canción sin nombre?

Me pareció mágico que una mujer regrese. Imagina que de acá a 30 años alguien te dice ‘tú escribiste un artículo que me cambió la vida’. Eso le sucedió a mi padre (Ismael León) que era periodista sobre el caso del robo de niños en los 80, ¡es una locura! Esa es una historia desgarradora tan solo de escucharla y el caso más dramático en el que mi padre trabajó.

¿Por qué decidiste estudiar en Nueva York antes de lanzarte con tu ópera prima?

Soy de la generación que sacó de las orejas a Fujimori de su asiento y eso para un artista no es algo deseable. Interrumpir tus sueños para sacar a un tipo que te está llevando al vacío, ver la caída de Montesinos, todas esas cosas asquerosas solo me confirmaban que en este país no tenía mucha oportunidad como cineasta, así que estudiar era un primer paso para la migración. Y ya respirando en Nueva York uno se va cuestionando quién es y qué vas a contar. Yo sentía que tenía que hablar de algo que fuera importante pero tenía esa sensación de volver.

¿Imaginaste esta respuesta a tu cinta, más de 30 premios en cerca de 60 festivales?

No, pero sabía que existía esa posibilidad porque no hice la película y dije ‘vamos a ver qué pasa’. Desde el momento que uno tiene la ambición de irse a estudiar a este lugar elitista que hasta ahora lo pago, vas viendo la posibilidad de destacar en el cine mundial. Es lo que le pasa a mis compañeros, así que no resulta tan loco que me pueda pasar a mí.

¿Cuáles son tus expectativas con el estreno de la cinta en nuestro país el 26 de marzo?

Confío que todo el amor que ha suscitado la película en el mundo entero se transmita en Perú. Todo ese amor se ha quedado grabado en la pantalla y eso se transmite. ¿Por qué el peruano no se va a enamorar? Además, me emociona que el próximo año arrancan los estrenos en otros países.

¿Qué piensas de la competencia frente al cine comercial?

Pienso que el peruano puede entender perfectamente lo que es el espíritu, y esta es una película para llenar el espíritu. Hay cosas simpáticas que están hechas para pasar el rato y entretenerse, pero Canción sin nombre está hecha para llenar el espíritu y todos necesitamos eso.

¿Nos hace falta más cine de ese tipo para sensibilizarnos ante tanta violencia?

Sí, nos hace falta además ver películas de todo el mundo porque lo que nosotros vivimos lo viven en otros países. Nos hace falta conectarnos con el mundo. Los exhibidores tienen que entender eso, lo que tienen en sus manos no es solo un producto comercial, sino que tienen en sus manos la posibilidad de abrir la ventana al mundo, no hay un medio como el cine para acercarnos.

PUEDES VER El nuevo lenguaje del barro

¿Y cómo ves la industria del cine nacional?

Se comienza a ver, es innegable. Este año es la mejor prueba de los resultados que está haciendo el Ministerio de Cultura, lo hemos visto en el Festival de Cine de Lima. Fue maravilloso ver que las películas peruanas se vendían el mismo día en que salían las entradas. Canción sin nombre, La revolución y la tierra o La bronca fueron las tres cintas más destacadas, pero hubo un sinfín de producciones que todo el mundo se moría por ver, se presentaron por lo menos 15 películas peruanas entre documentales y ficción.

¿Y qué trabajo crees que hicieron las cintas comerciales?

Tal vez hayan hecho el trabajo de acercar más al público al cine, tal vez… Pero es un cine que a mí no me dice absolutamente nada, entonces no me siento con derecho a opinar. Para mí el cine es esta cosa que te llena el alma, que es como cuando agarras una novela y dices ‘esto qué hermoso’ y la llevas contigo y te va a enriquecer toda tu vida si tiene potencia, o te enriquece un año, dos años, o cinco, sabe Dios. Las buenas obras son compañeras para toda la vida y eso es a donde aspiro, sueño y quisiera estar. Las otras cosas que se hacen para hacer plata no las entiendo mucho.