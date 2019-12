El 2019 fue un buen año para el teatro. Desde iniciativas independientes hasta festivales, el espectador ha podido disfrutar de obras diversas. Y para este 2020, algunas instituciones y espacios culturales han adelanto parte de su programación. Veamos algunas de ellas.

PUEDES VER https://larepublica.pe/tag/teatro/

Para este verano, dos son encuentros más esperados: el Festival Internacional Temporada Alta y el Festival de Artes Escénicas- FAE Lima 2020.

El primero, el Festival Temporada Alta, va desde el 4 hasta el 23 de febrero en diferentes espacios. Entre las obras, ‘Perceptions’, de la compañía francesa Bivouac. También desde Portugal, ‘Colección de amantes’, de Raquel André; ‘Light years away’, de Edurne Rubio (Bélgica); ‘Este cuerpo es mío’, de Mariana Villegas (México); etc. Información: aflima.org.pe.

Como parte del FAE Lima, que va desde el 3 hasta 15 de marzo en diversas sedes, se presenta Cirque Le Roux (Francia) con ‘The Elephant in the Room’. A ella se suman ‘La terapeuta’, de Gabriela Yepes; ‘Carguyaq’, de Lucero Medina Hú y Yolanda Rojas; ‘Este lugar no existe’, de Alejandra Vieira; y más. Ingrese a: www.faelima.com.

PUEDES VER Puente, revista que une las ciencias y las artes

Mientras tanto, algunos teatros empiezan su temporada. El Teatro Marsano estrena este 8 de enero ‘Nuevos vecinos’, de Osvaldo Cattone. El Teatro de Lucía empieza sus funciones este 16 de enero con ‘Hay que salir riendo’, dirigida por Rodrigo Falla. Y, desde el 15 de febrero, el Británico presenta ‘¡Cállate, Copperfield!’, dirigida por David Carrillo. Es una adaptación libre de la novela homónima de Dickens.

Reposiciones

El Teatro Julieta inaugura su temporada con ‘La eternidad en sus ojos’, escrita por Eduardo Adrianzén que regresa a los escenarios. Ambientada en la época del terrorismo, narra la vida de una literata jubilada que es atormentada por el pasado.

Por su parte, el Teatro La Plaza trae consigo ‘Mi nombre es Rachel Corrie’, dirigida por Nishme Sümar. Unipersonal basado en cartas de Rachel Corrie, joven que se oponían pacíficamente a la destrucción de viviendas en territorio Palestino. Se presentó por vez primera en el 2007.

Sin duda, el verano es para el teatro.