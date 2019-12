El teatro en el Perú en el año 2019

Cartelera peruana:

1. Pantaleón y las Visitadoras (Peruano Japonés). 2. La Terapeuta (Alianza Francesa). 3. Patrón Leal (PUCP). 4. Mi hijo solo camina un poco más lento (Ricardo Palma). 5. Tu mano en la mía (Alianza Francesa). 6. La habitación azul (Ricardo Blume). 7. Todas las noches de un día (Lucía). 8. Los elefantes (Amaru). 9. Nuestra señora de las nubes (Lucía). 10. Muerte en el Pentagonito (Alianza Francesa). 11. Jauría (Icpna). 12. 33 variaciones (PUCP). 13. Hamlet (La Plaza). 14. Contra el viento del norte (El Olivar). 15. Nerium Park (Británico). 16. Cómo criar dinosaurios rojos (Mali). 17. Invencible (Lucía). 18. La travesía (Lucía). 19. Monstruos (Mario Vargas Llosa). 20. La Celestina (Universidad del Pacífico). 21. Hijo de Perra o la Anunciación (Centro Español). 22. Este lugar no existe (Mali). 23. Aquello que no está (Icpna). 24. Lleno de Luna (Cora). 25. Roberto Zucco (Julieta). 26. Yerma (La Plaza). 27. Amistades peligrosas (Ricardo Blume). 28. ¿Sueldo bajo? No hay que pagar (Universidad del Pacífico). 29. En instantes (Microteatro Barranco). 30. El apellido comienza conmigo (Universidad del Pacífico). 31. Camasca (Británico). 32. +51 Aviación, San Borja (Alianza Francesa).

Reposiciones:

1. Solo cosas geniales (Alianza Francesa y Ricardo Blume). 2. El Padre (Marsano). 3. Cartas de Chimbote (La Plaza). 4. Pulmones (Julieta). 5. El curioso incidente del perro de medianoche (Peruano Japonés). 6. San Bartolo (Peruano Japonés). 7. Santiago (Gran Teatro Nacional). 8. Respira (Marsano).

Extranjeras puestas en el Perú:

1. Macbettu (Gran Teatro Nacional). 2. Escenas de la vida conyugal (Santa Úrsula). 3. Othelo, termina mal (La Plaza). 4. Estado Vegetal (La Plaza). 5. Pompeya (Icpna). 6. Lítost, la frustración (Universidad de Lima). 7. Todo tendría sentido si no existiera la muerte (La Plaza). 8. Purgatorio (La Plaza). 9. Tierra Baja (Alianza Francesa). 10. Calma! (Alianza Francesa). 11. Medea Electrónica (Británico). 12. Josefina la gallina (Universidad de Lima). 13. Estrategia de la luz (Teatro Británico). 14. Lo salvaje (La Plaza). 15. Ornithorhynchus Anatinus (Universidad del Pacífico). 16. Los acantilados de V (Alianza Francesa). 17. Democracia (Universidad del Pacífico).