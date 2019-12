Hugo Salazar: “Siempre estamos ante el principio y el fin”

Hugo Salazar había decidido no pintar este año. Su pulso artístico solo quería trazar dibujos no importa en qué soporte, mejor si era madera. Pero como no se puede reprimir la fuerza que viene de adentro, pues terminó haciendo las dos cosas: dibujó y pintó, supuestamente de manera indistinta, sin ningún orden, sin ideas preconcebidas. Sin embargo, cuando tomó distancia sobre el conjunto de sus trabajos realizados, descubrió que todos tenían un vínculo común, que en todos ellos había huellas de la existencia humana. Así surgió su reciente muestra, “El Árbol de la Vida”, la cual se exhibe en la Galería Viajes El Corte Inglés, en Miraflores.

En la muestra, 24 pinturas en pequeño formato –trabajadas en madera, cartulina y lienzo– están asociadas a “El Árbol de la Vida”, de gran formato que simula, al mismo tiempo, un gran fruto cuya cáscara serpentea de manera cíclica.

¿La muestra es un develamiento de la humanidad desde su origen cristiano?

La imagen de Cristo que está arriba en la cruz es como el principio de algo. Es el fin y el principio de algo, es el fruto culminante, pero a partir de allí vuelve a crecer. Siempre estamos ante el principio y el fin. Es como un curso cíclico. Puse a Cristo en la cima, porque es parte de la lectura de todo. Hay un montón de frutos y cada fruto tiene una especie de código o arquetipo. El ejemplo más claro es la pérdida de Cristo, que, como fruto, simboliza el gran peso que cargamos.

¿Peso de nuestra conciencia?

Sí, es el fruto más grande del árbol, que está a punto de caer. Así empieza la lectura de todo el árbol, porque se lee de arriba abajo y de izquierda a derecha. Son 24 dibujos que están dentro del árbol.

Sin embargo, “La Fuente de la Vida” parece encerrar otro concepto.

Ese dibujo es como plantear la continuación de lo que puede venir después. Pensaba dejarla más libre, para que en un futuro sea la muestra “La Fuente de la Vida”.

Las escenas son distintas al conjunto...

Sí, es un dibujo aparte. Qué bueno que me lo hayas dicho porque nadie se dio cuenta. Aunque fue el primero que hice, para mí puede ser la continuación de “El Árbol de la Vida”. Me falta investigar sobre “La Fuente de la Vida”. Es simbólico, el árbol es la parte masculina, mientras la fuente es lo femenino. Es un proyecto a desarrollarse.

No hay experiencia que no concluya, que cierre el círculo. Ese gran final es la muerte. El artista, a propósito de ello, exhibe “Ruta oscura del buen guía”.

“Si bien es el primer dibujo que hice de la serie, aparece al final de ‘El Árbol de la Vida’. Es decir, después del recorrido, está la muerte como un predicador del fin”, dice Hugo Salazar.

¿Las motivaciones no han sido propiamente cristianas?

No, yo soy agnóstico desde hace 10 años. Pero seguro, como muchos, como católico que fui, todavía tengo mucho respeto a las creencias católicas. Es verdad, ya no rezo, pero sí hay algo todavía. Y es el vínculo sobre lo cíclico. La lectura de lo cíclico, nosotros tenemos como arquetipo, un código insertado de que va a llegar un salvador o de algo que tiene que llegar a nuestra vida para saber por qué vivimos.

El dato

Exposición. “El Árbol de la Vida” se expone en Viajes El Corte Inglés. Av. Angamos Oeste 624. Visitas: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. La muestra va hasta el 4 de enero. El ingreso es libre.