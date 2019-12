Yvonne Vásquez: “Los malgaches te abren la puerta de su vida”

Ser una mujer de buena voluntad la llevó a la isla de Madagascar, ese país insular, ubicado en el Océano Índico. La periodista Yvonne Vásquez llegó como voluntaria en la ONG Bel Avenir para realizar talleres educativos con niños y adolescentes. Viajó por dos meses, pero se quedó casi un año. A su regreso, quedó deslumbrada por esos niños que, no teniendo nada, lo entregaban todo. Se trajo el corazón golpeado de ver tanta pobreza y vulnerabilidad, pero también los deseos de contarlo todo. Así, sin más, escribió ¿Quieres ir a Madagascar? (Penguin Random House), un libro que reúne once relatos con historias de niños malgaches.

“Esta tarea de ayudar a los niños la heredé de mi madre, que como maestra que era me llevaba a la sierra de La Libertad con el afán de involucrarme en sus campañas de alfabetización. Así también llegué a Madagascar”, cuenta Yvonne mientras muestra su libro ilustrado por Marolin Orihuela.

¿Quieres ir a Madagascar? es un libro de viaje, pero también de encuentro de un niño con otros niños. En realidad, de encuentros culturales. El personaje de los relatos es Paco, un niño peruano cuyo padre, que es médico, ha llegado a Madagascar como voluntario.

“El niño Paco es real, existe, y llega con su madre a Madagascar todos los años. Pero yo, para contar lo que viví, tomé su nombre, por eso, en los cuentos, Paco es peruano”, explica la periodista y narradora.

Asegura que se animó a escribir el libro porque no quería callar cómo los niños y padres de esa isla, viviendo en la pobreza extrema, dan lecciones de humanidad y poseen sentimientos nobles y puros.

“En la historia, cuando Paco llega a Madagascar y conoce a los niños, estos le abren las puertas de sus vidas. No digo casas, porque la vida de los niños malgaches, por lo menos en la zona que visité, transcurre en la escuela, el mar, en la playa, en los bosques de baobabs, esos árboles gigantes que a veces les sirven de casa. Entonces su casa es todo el espacio”, dice Yvonne Vásquez.

Afirma que para muchos seguro Madagascar es el título de una película, en la que hay oro y piratas, pero asegura que allí no existen esas ficciones.

“Son niños pobres, creo que no se puede ser más pobre en el mundo –agrega–. Es un lugar donde no hay expectativas, salvo que los niños se eduquen. No tienen nada y sin embargo tienen valores, principios. Me impactó que sean muy honrados, muy honestos. Nadie te roba y si te olvidas o pierdes algo, te lo devuelven”.

Precisamente cada relato del libro desarrolla, sin moralejas, los valores cotidianos de los niños malgaches, como son la amistad, solidaridad, tolerancia, respeto y el compartir.

“Madagascar –comenta– también es un lugar de una naturaleza especial, hay especies como lémures, los árboles baobab, tortugas gigantes y no pocos científicos llegan a la isla a investigar”.

¿Cómo son los malgaches?

Son alegres, comen harto arroz y bailan todo el día.