Estefani con E: “Desperté tarde en el feminismo porque me enseñaron a ser callada y no protestar”

La ilustradora chilena Estefani Bravo Morales, más conocida como ‘Estefani con E’, se encuentra en Lima para presentar su cómic “Por ti, por mí, por todas” una guía a niñas y jóvenes para iniciarse en el feminismo.

Durante su participación en el Festival Carboncito conversamos con ella sobre el rol que debe cumplir el artista independiente en el activismo, las luchas sociales y de su última publicación, que es una mirada personal y creativa hacia el descubrimiento del feminismo.

¿Cómo vinculaste el activismo con la ilustración?

Desperté tarde en el feminismo por un tema de educación. Me enseñaron mucho a ser callada a no protestar, a no ser de ese tipo de personas, hasta que en un momento me dije: “no puede ser que yo no esté haciendo nada para aportar en algo a todo lo que está pasando con el feminismo”.

¿Desde ese momento empezaste a trabajar el cómic?

Vengo trabajando este tema desde hace más o menos cuatro o tres años y participando en muchas charlas con grupos feministas y mujeres de mi barrio. Estoy recién empezando y conociendo mucho. Es un constante aprendizaje.

El libro empezó desde un fanzine de un curso que llevé en España. Tuve la ayuda de mis profesores y cuando regresé a Chile empecé a presentarlo a las editoriales y hubo una que apostó por mí. Luego comenzó otro proceso que era de pasarlo de 10 a 120 páginas. Fue un trabajo largo y muy bonito porque participaron varias amigas ayudándome con los textos, la revisión y editándolo. Me gustó hacerlo en comunidad, como un mismo proyecto.

Coméntanos un poco sobre “Por mí, por ti, por todas”

Es una guía para niñas y adolescentes que están entrando en el feminismo. Empieza con un poco de autobiografía y luego se relatan situaciones que le pasaron a mis amigas, primos y hermanas. Tomé esas experiencias para poder entender qué es lo que nos está pasando como mujeres ahora. Ya no estamos aguantando lo que se aguantaba antes y queremos que se deje de normalizar cosas que antes se creían habituales.

¿Cuál es el papel que deben tener los artistas independientes en las luchas sociales?

Es muy importante porque es una forma de que las personas que no están conectadas con lo que está pasando aprendan, se informen y conozcan lo que de verdad está ocurriendo. En ocasiones las informaciones son muy sesgadas o muestran pocas cosas; es necesario aportar a visibilizar otros tipos de temas.

El libro “Por ti, por mí, por todas: De niña a mujer feminista, un relato en cómic" será presentado este domingo 15 de diciembre a las 02:00 p.m. en el Festival Carboncito, ubicado en el Centro Cultural Cine Olaya (Avenida José Olaya 645), en Chorrillos.

Ahí podrán adquirir el cómic y otras de las publicaciones que trajo ‘Estefani con E’ desde Chile, así como conversar con la artista.