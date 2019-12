Día mundial de las personas con discapacidad

Especialmente maravillosos

Elena Molina Vivanco, comunicadora social. Profesora de Yoga.

Ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y la fecha nos invita a reflexionar sobre lo que falta avanzar para promover los derechos, igualdad y bienestar de quienes tienen habilidades diferentes. Desde mi enfoque como comunicadora y profesora de Special Yoga, debemos ayudarlos a lograr su máximo potencial con una mirada de amor que nos permita ver a la persona como tal y no por su condición. Enfocarnos en el ser y no en lo que no pueden hacer. Como sociedad avancemos con conciencia y apertura, más allá de juicios, prejuicios y limitaciones que solo nos ciegan e insensibilizan en términos de cómo vemos a las personas. Desde el rol que nos toque, aportemos al crecimiento de estos seres especialmente maravillosos.

...................................................................

Urge hacer reformas

Claudia Schiappa Pietra, educadora y orientadora familiar.

En el Perú existen 3.051.612 personas con algún tipo de discapacidad (10,41% de la población). Según la Convención de los Derechos del Niño, los niños con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otro menor. Casi 150 millones de niños en el mundo viven con una discapacidad y el 80% de ellos está en países en vías de desarrollo y no reciben tratamiento, son discriminados y no tienen acceso a educación, lo que les lleva al analfabetismo. En algunos casos son víctimas de violencia física, emocional o psicológica. También se ven obligados a mendigar para sobrevivir. Es necesario hacer reformas para crear una estructura jurídica que asegure su protección e implementar inclusión y accesibilidad.