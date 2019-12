Javier Cercas: “Los escritores trabajamos la basura”

Guadalajara. EFE

El punto álgido del proceso independentista catalán pilló a Javier Cercas escribiendo Terra Alta, algo que influyó decisivamente en la elaboración de la novela ganadora del Premio Planeta 2019 ya que, según el autor, los novelistas aprovechan “la basura” para inspirar sus obras.

“Los escritores trabajamos con lo malo, no con lo bueno. Lo bueno para nosotros es lo malo. Nosotros somos recicladores de basura”, expresó sin pelos en la lengua el escritor español en entrevista con Efe en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

E interpelando a este periodista añadió: “Vosotros trabajáis con la basura como nosotros. Nosotros somos recicladores de basura y vosotros contáis la basura. Pero todos necesitamos la basura. Trabajamos con la discordia”.

La nula simpatía de Cercas hacia el independentismo catalán es algo de sobra conocido, pero ello no significa que no quedara profundamente marcado por el otoño de 2017, a raíz del referéndum secesionista ilegal y la fallida proclamación unilateral de independencia.

No obstante, el escritor matizó sus palabras con una pincelada de optimismo y de humor. Y es que gracias a esos hechos logró el propósito principal en su nueva novela: el de reinventar su estilo para no convertirse en un “imitador” de sí mismo.

“Necesitaba renovarme y eso me ayudó (...) Entonces eso me vino de perlas; tendré que dar las gracias a los que montaron esto”, subrayó con sorna sobre el proceso independentista.

El resultado fue Terra Alta (2019), una obra galardonada en octubre con el Premio Planeta y protagonizada por Melchor Marín, un policía de Barcelona y exdelincuente convicto que se enfrenta a la resolución de un triple asesinato en la comarca catalana de la Terra Alta.

Furia, dolor, júbilo

Es su novela que contiene más “furia, dolor y odio”, porque son los sentimientos que vivió en 2017 y que lo llevaron a concluir con ironía: “Suerte que escribo, porque sino sería un tipo peligroso”, expresó.

“En los libros decimos cosas más sinceras, más íntimas. Están nuestras tripas, nuestro verdadero yo. El de aquí es un farsante, contestando preguntas, pero el verdadero yo es el del libro”, subrayó en la entrevista.

El autor de Soldados de Salamina reivindicó que siente su patria tanto en el pueblo extremeño en el que nació como en Barcelona o en la comarca de l’Empordà, donde pasa largas temporadas, y muchos otros lugares.

“Fui solamente una vez a Tijuana y me sentí en casa instantáneamente. No sé, a lo mejor es porque había tantas putas, tantos narcos y tantos delincuentes que allí pensé ‘este es mi sitio’”, expresó antes de soltar una carcajada.

“A lo mejor sin sangre y dolor no hay júbilo porque la vida es así, está lo mejor y lo peor. Lo que hacemos los escritores no es escribir cosas edificantes para el bienestar de la humanidad, es escribir la verdad con toda la dureza”, profundizó el autor, quien sentenció que “en un mundo feliz, los escritores no tendrían sentido”.