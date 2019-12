Detective fuera de serie

Por: Janet López

Ingresó como actriz invitada en la cuarta temporada de ‘Chicago P.D.’ y se quedó. La actriz Tracy Spiridakos ya lleva tres años bajo el rol de la detective Hailey Upton con el que ha enfrentado diferentes retos, el más reciente, ser parte del ‘One Chicago’, crossover de ‘Chicago P.D.’, ‘Fire’ y ‘Med’. Los personajes de las tres series se unieron para juntos combatir la amenaza de una bacteria mortal que pondrá en peligro la salud de toda la población de la ciudad. Sobre ello y lo que fue la grabación del especial que se puede ver por Universal TV, La República conversó con Spiridakos en una rueda de prensa telefónica.

¿Cuál es el reto frente al público con el ‘One Chicago’, crossover entre las tres series?

La falta de tiempo creo (risas). Como todos estamos filmando nuestros episodios a la par del crossover, a veces nos perdemos porque dejamos un episodio en alguna parte para grabar el crossover y luego volvemos al episodio y debemos recordar qué estaba pasando. Pero es muy divertido.

¿Qué hace este crossover tan especial?

Es el crossover más grande de todos, y todos estamos trabajando juntos. Es realmente una película de 3 horas, es la más grande hasta ahora y trae realmente el universo de ‘Chicago’ a la vida de una manera nunca antes vista.

¿Por qué crees que este tipo de series policiales son tan buenas como para que Universal las haga?

Creo que nuestro show cuenta las historias de los policías de una manera diferente a otras, pero también revela mucho de la persona que está detrás del policía o de los errores que comete, o de las cosas que sufre. Eso es muy interesante de ver.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu personaje?

Lo que más me gusta es que vive sin complejos, está muy segura de sus opiniones, va a decir lo que piensa cuando lo piensa y no se siente mal al respecto. Quisiera ser un poco más como ella. A Hailey realmente no le importa herir sentimientos, si tiene que decirlo, lo dice. Amo eso de ella.