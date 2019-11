Alternarán con The Beatles en pantalla grande

Por: Jannina Eyzaguirre V.

Let it Be y Abbey Road, dos de los discos más emblemáticos de The Beatles, celebran medio siglo de existencia y la banda peruana Un Día en la Vida rendirá homenaje a estas dos joyas de la música en su ya clásico show que se realizará los próximos 7 y 8 de diciembre en el Teatro Peruano Japonés. El grupo liderado por Edmundo Delgado junto a Tavo Castillo, Carlos Guerrero, Andrés Da Ros y un grupo de jóvenes músicos también celebran 29 años cantando temas de los ‘Cuatro Grandes de Liverpool’, y esta vez, gracias a la magia de la multimedia, alternarán con ellos a través de la pantalla.

¿Qué significado tiene para ti, Edmundo, celebrar 29 años cantándole a The Beatles?

Es emocionante, es como que se acerca la Navidad antes de tiempo. Es algo increíble que uno no proyecta cuando inicias. Normalmente, los proyectos duran poco en este país, más si son musicales, pero esa es la magia de The Beatles.

¿Es cierto que este año tocarán acompañados de la Orquesta Sinfónica del Británico?

Sí. Uno de nuestros grandes aliados que es el Británico tenía una sinfónica y nos dijeron para tocar con ellos, nos pareció justo porque ellos nos han apoyado mucho todos estos años y son muy buenos.

¿Qué otras novedades trae esta edición?

Como nunca antes, vamos a hacer un show multimedia. La pantalla gigante cubrirá todo el escenario. Aparte, preparamos cosas visuales porque este álbum tiene cosas especiales, unas minicanciones de The Beatles, que al tocarlas, tal vez, no tengan el mismo valor que mostrarlas en la pantalla cantadas por los mismos Beatles. Entonces, vamos a intercalar nuestras canciones con las imágenes y audio de The Beatles.

¿Qué es lo que más destacas de todos estos años?

Lo más maravilloso para mí es que el público siga con nosotros después de 29 años. Yo lo atribuyo a la música de The Beatles que es una música que perdura en el tiempo y que en todo el mundo causa el mismo fenómeno que acá. Nosotros viajamos a Liverpool en el 2014, hemos tocado allá y el público de Liverpool se comporta tal cual en Perú. Por otro lado, no hay egos en la banda. Cada uno es un supermúsico, sabe cuál es su papel dentro del grupo y no va más allá.