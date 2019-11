Trujillo se alista para celebrar el Bicentenario

La Libertad. Con júbilo, emoción y patriotismo la ciudad que declaró su independencia seis meses antes que el Perú entero, se prepara para conmemorar y atisbar en el recuerdo la importancia de la declaración de su independencia.

Sin 29 de diciembre no hay 28 de julio, resalta el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, al parafrasear al general José de San Martín cuando afirmó que, sin la proclamación de la independencia de la ciudad, no sería posible la de la patria. “Los trujillanos le debemos recordar al Perú que sin 29 de diciembre de 1820 no hay 28 de julio de 1821 (…) No vamos a dejar pasar por alto las actividades para este año, el 2020 será una celebración con una programación especial”, dijo el burgomaestre.

Por ello se juramentó a la Comisión Bicentenario de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), que preside Marcelo y está integrada por el estudioso de la ciudad, Constante Traverso, y una comitiva de autoridades y personalidades, quienes se encargarán de la organización de las actividades conmemorativas a la efeméride.

Las actividades

Entre los principales ejes para realizar las celebraciones se resaltarán las labores civiles y militares. El primero, con la importancia de los cabildos, ahora llamados municipios, que fueron las bases donde se generó y proclamó la independencia. Y el segundo, con el ejército, forjado por San Martín y base del actual Ejército Peruano, ya que mediante varias batallas que terminan en Junín y Ayacucho se logró la independencia del país. Y que no solo consolida el grito libertario del Perú sino de América del Sur.

Asimismo expondrán las consecuencias del grito libertario, que significó la formación de un estado independiente, donde el marqués José de Torre Tagle, intendente de Trujillo, dirigió como presidente junto a su comitiva de ministros. De igual forma reivindicarán su figura.

Cripta de los héroes

La comisión creará una cripta de los héroes en el jardín del Baluarte que ocupaba la muralla defensiva que tuvo Trujillo. Se buscará exhumar y trasladar los restos del marqués, quien está enterrado en una fosa común en el cementerio de Baquíjano en el Callao, y de todos los regidores que firmaron el acta de la independencia trujillana, así como de los personajes que aportaron mucho por la ciudad como el filántropo Víctor Larco Herrera y Carlos Martínez de Pinillos, con el fin de que tengan el homenaje permanente de la urbe.

Sucesos históricos

Para Traverso la independencia de Trujillo nace cuando se ven totalmente amenazados los intereses económicos del momento. “Porque nosotros vendíamos el azúcar a Chile y Valparaíso sufre un bloqueo comercial (...) Cuando Torre Tagle proclama la independencia de toda la intendencia, San Martín se da cuenta de que la independencia de Trujillo favorecía totalmente a la causa de la libertad peruana. La independencia de Perú es la consecuencia de la posición trujillana”.

De igual forma, otros aspectos que permitieron la proclamación de la independencia es la formación liberal que recibieron desde las aulas los libertarios de la patria, que fueron forjados, en su mayoría, por el sacerdote Toribio Rodríguez de Mendoza, quien incentivó el pensamiento crítico.

Además, para el historiador Frank Díaz Pretel el clima producto del acontecer y las reformas tuvieron mayor expansión de los sentimientos patrios de la población a favor de la independencia, así como la importancia de los boletines y periódicos de la época, que alentaban las ideas liberales.

El 29 de diciembre de 1820 Torre Tagle proclamó y juró la libertad e independencia de la patria.