Antonio Cillóniz: “La poesía si no se lee está muerta”

Ceuta (España)

El reconocido poeta peruano Antonio Cillóniz, que acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Perú que recogerá a principios de diciembre, ha valorado que la poesía es “algo social” y es “emoción” que “infiltra” ideas en los lectores.

En una entrevista con EFE en Ceuta, ciudad española en el norte de África donde reside, ha dicho que intenta impregnar su poesía de “valores humanos” y ha reconocido que es un “buen momento” para escribir porque los temas “jamás se agotan”.

Antonio Cillóniz de la Guerra (Lima, 1944) ha reconocido haber recibido con “sorpresa y satisfacción” una llamada que le informaba del Premio Nacional de Literatura de Perú. El galardón le ha cambiado la vida “pero no para mí, pero sí como soy visto por los demás, aunque mi obra sigue siendo la misma. En el Perú llevaban casi 40 años sin convocar este premio nacional, se instauró en el 2017 y ahora me lo han dado por la obra Usina de dolor que publiqué el pasado año, lo cual me llena de satisfacción porque es un reconocimiento muy importante”.

En su opinión, aunque los temas universales “son escasos”, lo importante es su desarrollo “que es lo que enriquece. Las posibilidades de combinación son infinitas y eso le da la novedad porque toda la literatura, incluyendo la poesía, se basa en una concepción artística de cómo voy a decir las cosas y en una visión del mundo de qué es lo que voy a decir, y lo que vale es ser original en ambas”.

El peruano ha puesto de manifiesto que “si hay novedad en una sola parte se es un buen escritor, poeta o novelista, pero si no hay novedad, las obras son menores. Seleccionamos a unos cuantos porque hay una novedad de la visión del mundo que transmiten”.

“Los poemas deben ser breves para que la intensidad del lector no decaiga”, ha reflexionado antes de pedir a los jóvenes escritores que “lean mucho, entre ellas las traducciones, aunque la poesía es más intraducible que la novela y en otros idiomas se puede perder el significado que le quieres dar”.

El rito de leer

El autor llegó por primera vez a España en 1961 para estudiar en la Complutense de Madrid, luego regresó a Perú para dirigir el Instituto Nacional de Cultura hasta que dimitió. “Al dimitir se me cerraron muchas puertas porque había muchos enfrentamientos ideológicos en Perú y regresé a España en el año 1975. Oposité al adquirir la doble nacionalidad y ya me quedé en Madrid. Luego me fui a Cádiz y finalmente llegué a Ceuta donde ya llevo quince años”, dijo a Efe.

El poeta le ha dedicado su premio “a todo el que me lea porque la poesía si no se lee está muerta. La literatura es para leer ya que ahora está entrando el lenguaje iconográfico y se está perdiendo la escritura. No se puede perder el sabor del papel, hay que luchar porque los libros sean baratos para que cada uno tenga en su casa su propia biblioteca”.

El dato

La fecha. La ceremonia de la entrega del premio será el próximo 12 de diciembre en el Ministerio de Cultura. El poeta estará presente.