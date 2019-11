Poeta Joan Margarit gana Premio Cervantes 2019

Madrid. EFE

El poeta catalán Joan Margarit fue galardonado este jueves con el Premio Cervantes 2019 por su obra bilingüe, tanto en catalán como en español, su lenguaje innovador y por la pluralidad cultural que representa.

Un tema en el que ahondó Margarit en una posterior rueda de prensa en Barcelona, donde aseguró que prefiere que se identifique este galardón “con el diálogo entre lenguas, entre Cataluña y España”, aunque no quiso expresar su opinión sobre la situación política actual.

Al ser preguntado, Margarit rechazó opinar -“a mis 81 años”, precisó- pero advirtió: “No es mi interés ni mi capacidad resolver estos temas, aunque no quiere decir que sea indiferente”.

Y aseguró que tiene dos lenguas: el catalán, la lengua materna, “y gracias al general Franco que me la colocó, el castellano, que no pienso devolverle, pues las lenguas no son culpables de nada”.

Según el fallo del jurado, la obra poética de Margarit (Sanaüja, Lérida, 1938), “de honda transcendencia y lúcido lenguaje siempre innovador, ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana, y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría”.

El ministro español en funciones de Cultura y Deporte, José Guirao, dio a conocer en una rueda de prensa el veredicto del jurado, que estuvo presidido por la poeta uruguaya Ida Vitale, ganadora del Cervantes el pasado año.

“Un grandísimo poeta en lengua española y en lengua catalana” de cuya extraordinaria calidad poética “nadie puede dudar”, dijo el ministro sobre Margarit, que es también arquitecto, y que unirá el máximo galardón de las letras en castellano a los importantes premios de poesía que ya posee.

Entre otros premios, Margarit ha recibido ya el Premio Nacional de la Crítica (1984 y 2008), el Rosalía de Castro (2008) o el Nacional de Poesía 2008 del Ministerio de Cultura por la obra Casa de misericordia, Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2013) y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2019).

Joan Margarit publica siempre en catalán y en castellano: “Soy un poeta catalán pero también castellano, coño”, dijo el pasado 4 de noviembre al depositar su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

Para Margarit -dice su editor Lluch- “no hay belleza sin verdad y que la belleza radica en la verdad”, con temáticas como las del amor.

Margarit comenzó su trayectoria poética en 1963 publicando en castellano Cantos para la coral de un hombre solo y, después de un largo paréntesis, publicó, en 1975, Crónica. A partir de 1980 inicia la publicación de sus poemas en catalán.

El disentir de la poeta Ida Vitale

La poeta Ida Vitale, Premio Cervantes 2018, miembro del jurado, quiso darle “consuelo a los derrotados”, y no dudó en confesar en público que ella tenía otro candidato: Enrique Vila-Matas. Y explicó que otros tres miembros del jurado pensaban como ella. “No voto nunca por amigos y no tengo el gusto de conocer a Vila-Matas”, dijo.