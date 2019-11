‘Yo no quería escribir cuentos (solo quería conocerte)’: el libro que reúne 62 cuentos de Pierre Castro

Cuando Pierre Castro tenía 17 años, hizo su primer cuento en la entonces única computadora de la casa de sus padres que estaba ubicada en la sala. Todos se turnaban para poder usarla. Él escribía de madrugada.

“Me quedaba escribiendo sobre una chica que me gustaba y con la que no había pasado nada en el colegio. Recuerdo haberme pasado la noche contando cómo la recordaba, comprando chicles, y le daba un giro a la historia con un desenlace diferente en el que le decía lo que sentía y me pegaban los chicles en la cabeza”, relata Pierre Castro a La República. Al terminar el cuento, tuvo el sentimiento de haber logrado divertirse con un episodio triste.

Otro de los primeros cuentos de Pierre Castro fue uno en el que imitó a uno llamado ‘Un regalo para Julia’, de Francisco Massiani. Él imprimió su relato y lo pegó en un corcho de su universidad en el que se solían colgar textos revisados, pero al ver espacio libre, él lo colocó.

Desde otra esquina, Pierre veía a quienes se acercaban y leían su cuento. Un día, un joven llegó hasta el final de su texto. “Me gustó mucho esa sensación de provocar risa o alegría en alguien”, confiesa Pierre Castro, quien lo observó sin decir nada.

A poco tiempo de graduarse como publicista, Pierre Castro vio la convocatoria para un concurso de cuentos sobre amor y desamor. Le escribieron para decirle que había quedado finalista junto a conocidos escritores. Admite que lo alegró más que estar a puertas de egresar.

A los 24 años, cuando vivió una temporada en Brasil, fue uno de los momentos de su vida en los que más escribió. “Me descuadró tanta alegría, yo no conectaba profundamente con nada”, recuerda, lo que lo llevó a hacer cuentos mientras estaba lejos del Perú.

Con el tiempo, publicó en un blog y en sus redes sociales y, ante la insistencia de sus lectores, sacó los libros ‘Un hombre feo’ y ‘Orientación vocacional’. Incluso, ganó el Copé de Plata en la Bienal de Cuento de Petroperú.

Este 2019, Planeta lanzó su libro de cuentos ‘Yo no quería escribir cuentos (solo quería conocerte), un conjunto de 62 historias que acompañadas por dibujos de Pierre Castro. Fue el tercer libro de ficción más vendido en la Feria Internacional del Libro.