Oscar D’ León: “Admiro a los reguetoneros”

Por: Janet López G.

Con más de 40 años de carrera artística, Oscar D’ León vive una etapa plena en la escena musical, pues además del más reciente lanzamiento del tema ‘Vamo a bailar’, el sonero venezolano se mantiene vigente, por lo que llegará a Lima para ser parte de ‘Una noche de salsa’, evento que reúne a figuras del género como Willie Colón, José Alberto ‘El Canario’, El Gran Combo de Puerto Rico, La India, Josimar, y más en un mismo escenario, y que celebrará su décima edición este 23 en el Estadio Nacional.

“Voy a poner a gozar al pueblo peruano que siempre ha sido entusiasta, conocedor, bailador. Espero poder complacerlos a todos”, refirió Oscar D’ León en enlace telefónico con La República.

La conversación también dio paso a que el sonero se refiera a la llegada masiva de sus compatriotas a nuestro país debido a la crisis política que se vive en Venezuela.

“Agradezco al pueblo peruano por el hecho de haber recibido a mis paisanos. En otra época Venezuela albergó a los peruanos, fueron recibidos con todos los honores, la amistad y sensibilidad que merecían. Ahora nosotros somos los que estamos pasando por algo difícil y Perú ha tenido la gentileza de atendernos bien, eso no lo vamos a olvidar. Estas son cosas que pasan con los países que entran en problemática”, señaló.

Sin embargo también tuvo palabras fuertes para aquellos paisanos que han sembrado el terror y la delincuencia en nuestra tierra. “Lamentablemente, en todas partes del mundo siempre hay desadaptados que se dedican al mal vivir y dejan muy mala imagen del venezolano. Lo que rescato es que son más los buenos. Lo único que les puedo pedir es que se porten bien, que se preparen y busquen crecer”.

Oscar D’ León evitó referirse a la grave situación que ha generado el Gobierno venezolano en su país, pero si envió un mensaje a sus compatriotas.

“No puedo opinar nada de política porque soy músico, nunca estuve inmerso en esos temas porque no los conozco, no sé nada pero espero que las cosas en mi Venezuela querida mejoren, que los venezolanos puedan regresar al país, reunirse con la familia. Ningún venezolano quiere quedarse en Perú ni en ningún otro país al que emigraron”, refirió.

Y a manera de reconfortarlos contó que volverá a cantar en su país este mes. “Voy a regresar a cantar a Venezuela después de un buen tiempo. Quiero invitar a mi gente al espectáculo, para ellos fue que hice el tema ‘Vamo a bailar’ que invita a que seamos alegres, que tengamos la mente positiva y que de cada cosa mala, saquemos lo bueno”.

Copia a reguetoneros

De otro lado, D’León se refirió al polémico género urbano que se ha impuesto en la industria musical. “Muchos critican a los reguetoneros, yo no, al contrario, pienso que tenemos que copiar lo que ellos hacen, invertir en su imagen, en sus videos, trabajar con las redes sociales. Eso de que sus letras son misóginas es otro tema, pero nadie puede discutir que están haciendo un buen trabajo para mantenerse en la palestra en todas las latitudes, por eso los admiro. Uno tiene que copiar su iniciativa”, dijo.

Antes de finalizar, el llamado ‘Sonero del Mundo’ se mostró orgulloso al ver el video del colombiano JBalvin cantando uno de sus éxitos (‘Llorarás’). “Fue una grata sorpresa que chicos tan jóvenes escuchen mi música y la disfruten, eso es lo que me permite mantenerme vigente. No tendría ningún problema en grabar con algún reguetonero, se podría hacer algo que no hiera la susceptibilidad de mis seguidores”.