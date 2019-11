Pamela Rodriguez: “Me ha costado muchísimo este libro porque no tenía escapatoria de mí misma”

“He escrito este libro botando líquido por todos lados. Lágrimas y leche. Es muy propio de la maternidad”, cuenta Pamela Rodríguez entre risas sobre ‘Desmadre’.

Pamela Rodriguez tenía 35 años y 7 meses de embarazo cuando el médico le dijo que debía permanecer en cama hasta dar a luz a su segunda hija. La primera, que en ese entonces tenía 8 años, se convirtió en testigo de cómo su madre se refugió escribiendo. Empezó en su cuenta de Instagram, relatando las dificultades que trae un embarazo, y luego en un borrador de libro que preparó durante 5 meses. Un día, la contactó una agente de libros desde España que la había leído en Instagram y le ofreció sacar un libro. El problema: el borrador que tenía preparado no la convenció.

Pamela fue a buscar a la mayor de sus hijas y le explicó lo que ocurría. Debía decidir si insistir con su borrador de libro de 5 meses o volver a iniciar, como se lo recomendó la agente literaria. Luana miró a su madre. “Yo voy a respetar tu decisión, pero sería bien chévere que hagas lo que te rete más”, le dijo. Y Pamela empezó desde cero.

La cantante y empresaria, ahora también escritora, conoció a su pareja por Tinder. A los 20 días, se enteraron que serían padres. De esa anécdota parte su libro, de una experiencia real, que luego mezcló con ficción.

El libro está protagonizado por Camila, una artista limeña con una hija de 8 años y Juan, de La Coruña, a quien conoció hace 20 días y de quien está embarazada. Las similitudes son claras, pero “la gente lo lee y ya no sabe qué es real y qué es ficción”, advierte Pamela.

Pamela Rodriguez, la agente literaria y el equipo de Planeta decidieron trabajar en el libro desde el inicio. Ella dedicó sus mañanas, desde las 5 a. m. hasta las 11 a. m., a escribir. Hizo oficio durante 7 meses. A veces, escribía llorando y otras dando de lactar.

Empezó a escribir a los 12 años. Se trataban de canciones. “He hecho columnas pensando como si le estuviera hablando a una manzana, pero nunca una novela”, explica, y confiesa tener poemas que aún no se anima a publicar.

“Hacer canciones y escribir un libro tiene como punto común elegir las palabras adecuadas”, señala, recordando el momento en que empezó a escribir el libro, para luego agregar que, en ese sentido, “ya tenía el ejercicio hecho”.

Pero hacer ‘Desmadre’, para Pamela Rodriguez, no solo la ha entrenado en escribir prosa, también ha sido una catarsis.

“A mí me ha costado muchísimo este libro porque no tenía escapatoria de mí misma, ni de la verdad. No es fácil. La maternidad es un territorio muy protegido por la cultura. O sea, le dicen la ‘dulce espera’, así estés vomitando, y la crianza también es muy compleja”, se cuestiona.

Añade que jamás pensó que le escriban profesionales de salud para agradecerle por su libro, asegurando que ahora entendían mejor a sus pacientes, o padres que lo leyeron por sus esposas. “No imaginé que a alguien le interese leer sobre una vagina inflamada o un pezón agrietado por el embarazo”, cuenta con una sonrisa.

Minutos antes, Pamela Rodriguez ha dejado que le tomen fotos. Ha dado vueltas, ha sonreído y hasta ha posado junto a la imagen de una tapada. Dice que ahora, con 36 años y dos hijas, se siente despojada del qué dirán, confía más en ella y, sobre todo, vive más tranquila.