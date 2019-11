Hay Festival Arequipa inicia este jueves: estas son todas las actividades

El Hay Festival Arequipa inicia este jueves 7 de noviembre y durará hasta el 10 de noviembre en Arequipa. En esta ocasión, Orhan Pamuk, ganador del premio Nobel de Literatura del 2006, llegará por primera vez al Perú.

Asimismo, en el Hay Festival Arequipa estarán presentes los autores Daniel Divinsky, Karina Sainz Borgo, Edmundo Paz Soldán, Guillermo Martínez, Pola Oloixarac, Pilar Quintana, Santiago Gamboa, Emiliano Monge y más.

Esta es la agenda del Hay Festival Arequipa:

Viernes 8 de noviembre

10:00 – 11:00 Teatro Municipal

Héctor Abad Faciolince en conversación con Clara Elvira Ospina

12:00 – 13:00 Universidad Nacional de San Agustín (sala Mariano Melgar)

Karina Sainz Borgo en conversación con Fernando Iwasaki

16:00 – 17:00 Teatro Municipal

El libro como objeto de deseo. Pola Oloixarac y Edward Wilson-Lee en conversación con Xavi Ayén

16:00 – 17:00 Biblioteca Mario Vargas Llosa (patio)

¿Se puede enseñar el oficio de la escritura? Alys Conran, Giovanna Pollarolo y Alia Trabucco en conversación con Juan Manuel Robles

16:00 – 17:00 Instituto Cultural Peruano Alemán

Migrant writings. Edmundo Paz Soldán, Marco Sifuentes y Karina Sainz en conversación con Javier Lafuente

18:00 – 19:00 Centro Cultural Peruano Norteamericano (teatro)

Paolo Cognetti en conversación con Héctor Abad Faciolince

18:00 – 19:00 Centro Cultural Peruano Norteamericano (auditorio)

Amalia Andrade en conversación con Ricardo Morán

18:00 – 19:00 Biblioteca Mario Vargas Llosa (patio)

The fine line between fiction and reality. Melba Escobar y Alia Trabucco en conversación con Sophie Hughes

18:00 – 19:00 Instituto Cultural Peruano Alemán

Joseph Zárate en conversación con Emiliano Monge

Sábado 9 de noviembre

10:00 – 11:00 Universidad Nacional de San Agustín (sala Mariano Melgar)

Bogotá39. Emiliano Monge, Pilar Quintana y Juan Manuel Robles en conversación con Ricardo Sumalavia

10:00 – 11:00 Biblioteca Mario Vargas Llosa (patio)

Aquellos años del Boom. Xavi Ayén en conversación con Clara Elvira Ospina

12:00 – 13:00 Centro Cultural Peruano Norteamericano (teatro)

Fake news y prensa digital: periodismos del siglo XXI. Juan José Garrido y Javier Moreno en conversación con Clara Elvira Ospina

12:00 – 13:00 Biblioteca Mario Vargas Llosa (patio)

Pola Oloixarac en conversación con Dante Trujillo

16:00 – 17:00 Universidad Nacional de San Agustín (sala Mariano Melgar)

Rodrigo Hasbún y Emiliano Monge en conversación con Sophie Hughes

16:00 – 17:00 Biblioteca Mario Vargas Llosa (patio)

#MeToo. Nicole Fernández Ferrer y Alia Trabucco en conversación con Pilar Quintana

16:00 – 17:00 Alianza Francesa de Arequipa

Olivier Guez y François-Henri Désérable en conversación con Santiago Gamboa

16:00 – 17:00 Centro de las Artes de la Universidad Católica San Pablo

Luis Hernán Castañeda y Karina Sainz Borgo en conversación con Juan Carlos Nalvarte Lozada

16:15 - 17:15 Teatro Ateneo

Transformando vidas a través de la literatura. Antonio Ortiz

18:00 – 19:00 Centro Cultural Peruano Norteamericano (auditorio)

Daniel Divinsky en conversación con Omar Zevallos

Domingo 10 de noviembre

10:00 – 11:00 Casona Tristán del Pozo - Fundación BBVA

Recordando a Julio Ramón Ribeyro. Santiago Gamboa, Fernando Iwasaki y Giovanna Pollarolo y Julio Ramón Ribeyro Cordero en conversación con Jerónimo Pimentel

10:00-11.00 Universidad Nacional de San Agustín (sala Mariano Melgar)

Edmundo Paz Soldán y Pilar Quintana en conversación con Dante Trujillo

12:00 – 13:00 Centro Cultural Peruano Norteamericano (auditorio)

Santiago Gamboa y Fernando Iwasaki en conversación con Pilar Quintana

12:00 – 13:00 Universidad Nacional de San Agustín (sala Mariano Melgar)

Guillermo Martínez y Luis Hernán Castañeda en conversación con Johann Page

12:00 – 13:00 Casona Tristán del Pozo – Fundación BBVA

De poesías. Tamara Kamenszain y Giovanna Pollarolo en conversación con Alonso Ruiz Rosas.