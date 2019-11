Lio Ferro: “Como youtuber me gusta transmitir felicidad”

Por: Janet López G.

Uno de los youtubers, actores y cantantes más reconocidos de América Latina se alista para tener un encuentro con el público peruano. El argentino Lio Ferro llegará como parte del Entel Media Fest, encuentro internacional que reúne a la nueva generación de artistas conocidos como youtubers, influencers, bloggers y demás que se realizará este sábado en el Jockey Club.

“Estoy ansioso de presentar mi show en el que tendré a un invitado especial que es peruano, Emilio Jaime, con quien hago un buen equipo. Hemos grabado dos temas juntos, el más reciente se llama ‘Ojalá’, menciona Ferro. El argentino que inició su carrera como figura de Disney Channel en la serie ‘Soy Luna’ y posteriormente como cantante contó cómo ha logrado tener una comunidad de 8 millones de seguidores entre YouTube y sus redes sociales.

“Mi canal de YouTube lo abrí hace tres años, un poco después de empezar en la actuación y lo hice con la finalidad de conectarme directamente con mis fans de cualquier parte del mundo y mostrarles tal cual soy, sin necesidad de estar bajo un personaje. Me gusta compartir mi vida cotidiana, pero con un contenido sano, familiar. Mi idea de todo esto es solo divertirme, me gusta transmitir felicidad, me hace sentir bien”.

Ferro asegura que compartir esa buena energía con el público impulsó su carrera artística. “Haber sido una figura de Disney Channel me sumó muchos seguidores, pero me gané el cariño de muchos más no solo compartiendo mi arte sino también las cosas de mi vida. Recientemente les mostré el nacimiento de mi hija. No tengo una rutina para subir videos, cuando veo el momento oportuno de hacerlo lo hago, pero todo es espontáneo", agregó.

El destacado artista, que vive uno de los mejores momentos de su vida a nivel laboral, le dejó un mensaje a quienes quieren incursionar como youtubers. “No es necesario ser artista para compartir un video en YouTube, solo tienen que subir algo divertido. Lo importante es hacerlo con responsabilidad, compartir cosas positivas”, anotó.

Según Ferro, en muy poco tiempo YouTube se convertirá en una plataforma de streaming en donde no solo se podrá compartir videos, sino realizar tus propias producciones. “Creo que ser youtuber es el trabajo del futuro, es increíble todo lo que se podrá hacer. El sitio web ya nos está preparando para compartir un contenido más elaborado, de mayor calidad. Vamos a poder ser los creadores de una serie y ser los protagonistas al mismo tiempo. Es buenísimo”, finalizó.