El amor en tiempos de guerra

Especial para La República

Midway: ataque en altamar está basada en los impactantes hechos reales de una de las batallas más importantes y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. El ataque japonés al atolón de Midway, donde se encontraba la base militar estadounidense, tenía como objetivo eliminar las fuerzas navales estadounidenses del Pacífico. La actriz y cantante Mandy Moore detalla lo que nos trae este filme que entra a la cartelera mañana jueves 7 de noviembre.

“Yo interpreto a Anne Best, la esposa de Dick Best (Ed Skrein). Ella es algo fuerte, ardiente y valiente. Tienen una hija pequeña. También es una mujer que está decidida a mantener a su familia unida en un momento en que las familias se separan y los esposos alientan a las esposas a tomar distancia de la guerra. Anne y Dick son unos verdaderos socios en su relación. Existe un profundo aprecio y afecto mutuo. Y siento que el aspecto del compañerismo no era realmente un gran tema en las relaciones en los años cuarenta”, cuenta la actriz, de quien se anuncia una serie biográfica.

“No creo que sea una especie de película de guerra unidimensional. No solo vemos el aspecto heroico de estos hombres. Obtenemos también una parte de la vida, específicamente de la vida hogareña, con sus familias y sus esposas. Y, en realidad, una mejor comprensión de por qué están luchando y qué está en juego”, señala del filme que dirige Roland Emmerich.

La actriz recuerda de manera especial unas escenas que se realizaron en la Base de la Fuerza Aérea Hickam y la isla Ford. “Creo que fue la sensación de rodar en estos lugares históricos, aquí es donde vivían las familias durante la Segunda Guerra Mundial y por ello aporta un nivel de autenticidad. Te ayuda a ponerte en situación y en el lugar de esos personajes”.

La también cantante hace hincapié en que Midway: ataque en altamar es una película oportuna e importante “porque estamos contando historias reales sobre héroes reales. De hombres que a menudo han sido olvidados o sus historias han sido tergiversadas o mal contadas. Me encanta que al ser parte de esta película estemos honrando a la generación más grande. Y poder transmitir esta historia a la próxima generación. Creo que esta es una película por la que el público se asombrará, y es como si todos fuéramos transportados en el tiempo”.

Agrega que “siempre hay algo que aprender de una película histórica como esta. Y, de nuevo, solo con ver el valor y la determinación de estos hombres y sus actos de valentía, definitivamente es algo digno de celebrar”.

SERIE: ‘90’S POPSTAR’

En cuanto a la serie biográfica de Mandy Moore que pronto saldrá a la luz, la historia sigue a la cantante durante el fenómeno de la música adolescente de fines de los 90. El drama gira en torno a una familia de un pequeño pueblo de Florida que debe adaptarse a su nueva realidad extraordinaria, cuando su hija adolescente pasa de ser de aspirante a cantante a superestrella del pop prácticamente de la noche a la mañana.