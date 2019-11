Leila Guerriero gana el XIV Premio de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán

La periodista argentina Leila Guerriero acaba de ganar el XIV Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán, de acuerdo a información del Colegio de Periodistas de Cataluña (España).

El reconocimiento se da considerando que Leila Guerrero “a través de sus artículos, crónicas y libros, ha puesto de manifiesto y relevancia la necesidad, la importancia y la fuerza del periodismo”.

Según EFE, el jurado, conformado este año por Neus Bonet, Ana Cristeto, Carles Revés, Tomàs Delclós y Josep Cuní, también resaltó la capacidad de la periodista Leila Guerriero “para dar forma y fondo a sus crónicas, convertidas también en excelentes ensayos sociológicos”

Leila Guerriero ha trabajado en diversos medios internacionales como “La Nación”, “Rolling Stone”, “Gatopardo” y “El País”. Además, ha publicado los libros “Los suicidas del fin del mundo” (2006), “Frutos extraños” (2009), “Plano Americano” (2011), “Una historia sencilla” (2013), “Zona de obras” (2014) o más recientemente “Opus Gelber. Retrato de un pianista” (2019) y “Teoría de la gravedad” (2019).

Se sabe que la premiación será el 18 de noviembre a las 6:30 p. m. en la Sala de Actos del Colegio de Periodistas de Cataluña.

Hace un año, en entrevista con La República, Leila Guerriero respondió acerca de cuánto tiempo demoraba en preparar un perfil. “Depende. Mínimo tres o cuatro entrevistas largas con esa persona y después a su entorno, luego el trabajo de observación, de seguir a esa persona. Que no todo sea como sentarte a entrevistarlo”, contó.

Además, contestó sobre la propuesta que le hicieron hace un tiempo de hacer un perfil de Charly García. “Ahora estoy haciendo un perfil de un músico argentino de rock muy conocido. En el caso de Charly, me lo ofrecieron en un momento en el que yo estaba con 15 viajes por delante. Charly es mucho más accesible que Maradona. Me encanta él, me parece un talento, un genio. Espero hacerlo a futuro”, acotó.