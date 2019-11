“Ficciones: cartografía de una ciudad”, la exposición del francés Alexandre Cornet

El artista plástico francés Alexandre Cornet llega a Lima para presentar “Ficciones: Cartografías de una Ciudad”, una exposición con el que busca dar a conocer su visión personal de la cotidianidad de nuestra ciudad, la cual se conjuga con lo ancestral y el misticismo que constituyen parte esencial de nuestra historia.

La inauguración de esta obra llena de sensibilidad se realizará el martes 19 de noviembre, a las 7:00 p.m., en el centro cultural Tierra Baldía (Av. Del Ejército 847, Miraflores) y permanecerá a la vista del público hasta el 4 de diciembre.

La curaduría de la exposición estará a cargo Diana Guarderas y bajo la producción de Péndulo.

“El Perú fortaleció en mí ese espíritu explorador de maravillarme con experiencias nuevas. Gracias a este nuevo mundo lleno de ocurrencias genuinas y fascinantes se agudizaron mis sentidos, y esto me permitió descubrir un deseo y una satisfacción en encontrar estas escenas únicas para luego conectarlas y reinterpretar la realidad que vivo recreando de una forma idealizada”, reflexiona el artista francés sobre esta nueva propuesta.

Sobre Alexandre Cornet

Alexandre Cornet nació en 1985, desde muy pequeño sintió pasión por el dibujo. En su adolescencia practicó grafitti, lo cual obligó a su padre a inscribirlo en talleres de dibujo y arte en las noches, idea que rechazó por completo al inicio, pero que desde el primer día disfrutó. En 2003, empezó a estudiar en Bournemouth and Poole College y se graduó en 2005 con el Foundation Diploma in Art & Design. Ese mismo año viaja a Londres y comienza a estudiar Ilustración en la universidad Camberwell College Of Arts.

Su admiración por el Perú y sus culturas ancestrales, nace a través de un documental sobre la civilización de Caral y una exposición magnífica sobre los telares Paracas en París. En el año 2010 llega por primera vez a nuestra patria y conoce a la que ahora es su esposa. Dos años después contrae matrimonio y se dedica a viajar por diferentes provincias. En enero del 2017 inauguró su primera muestra individual “Lanzón” en el Centro Colich en Barranco, mostrando una escultura de acero inoxidable de 2m de altura, en forma de tótem, compuesto por 66 máscaras fabricadas individualmente a mano.